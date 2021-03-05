На Закарпатье введена красная карантинная зона. Минай подтвердил перенос матча с Динамо в Киев

"Минай" подтвердил, что матч 17-го тура УПЛ против "Динамо" состоится в Киеве на "Олимпийском".

Причина - резкое увеличение количества заболевших COVID-19 в Закарпатской области.

Как сообщает клуб, 5 марта только в Ужгороде был установлен антирекорд по количеству инфицированных в сутки.

В связи с этим региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Закарпатской ОГА экстренно принял решение ввести на территории области "красную зону" со всеми вытекающими ограничениями.

В связи с тем, что матч пройдет без болельщиков, и это домашняя игра для "Динамо", было принято решение провести матч в Киеве.

Информации о возврате билетов клуб обещает обнародовать позднее.

Напомним, что матч команд в первом круге также прошел в Киеве. Тогда киевляне попросили закарпатский клуб перенести матч в столицу (хозяином поля был "Минай") для лучшей подготовки к матчам ЛЧ. "Минай" пошел навстречу "Динамо", при условии, что матч второго круга состоится в Ужгороде.