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Олимпик - Шахтер: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ
Горняки уже два матча без побед
Следите за донецким дерби в рамках украинской Премьер-лиги на канале Подкасты UA-Футбол! Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима в 16:55. Комментатор - Александр Рыженко.
Чемпион Украины находится в кризисе и проиграл два последних матча. Отрыв в УПЛ от Динамо увеличился до четырех очков, а из Кубка страны горняки вылетели от команды Первой лиги, Агробизнеса. Для Юрия Калитвинцева это будет второй поединок в качестве главного тренера Олимпика. В прошлом туре он уступил Минаю. Какой будет эта встреча? Присоединяйтесь к нашему онлайну, чтобы узнать ответы на все вопросы!
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