Олимпик - Шахтер: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Следите за донецким дерби в рамках украинской Премьер-лиги на канале Подкасты UA-Футбол! Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима в 16:55. Комментатор - Александр Рыженко.

Чемпион Украины находится в кризисе и проиграл два последних матча. Отрыв в УПЛ от Динамо увеличился до четырех очков, а из Кубка страны горняки вылетели от команды Первой лиги, Агробизнеса. Для Юрия Калитвинцева это будет второй поединок в качестве главного тренера Олимпика. В прошлом туре он уступил Минаю. Какой будет эта встреча? Присоединяйтесь к нашему онлайну, чтобы узнать ответы на все вопросы!

Читайте такжеОлимпик - Шахтёр: текстовый онлайн