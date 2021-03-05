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Олимпик - Шахтер: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Горняки уже два матча без побед

Олимпик - Шахтер: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Следите за донецким дерби в рамках украинской Премьер-лиги на канале Подкасты UA-Футбол! Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима в 16:55. Комментатор - Александр Рыженко.

Чемпион Украины находится в кризисе и проиграл два последних матча. Отрыв в УПЛ от Динамо увеличился до четырех очков, а из Кубка страны горняки вылетели от команды Первой лиги, Агробизнеса. Для Юрия Калитвинцева это будет второй поединок в качестве главного тренера Олимпика. В прошлом туре он уступил Минаю. Какой будет эта встреча? Присоединяйтесь к нашему онлайну, чтобы узнать ответы на все вопросы!

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Подкасты UA-Футбол
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