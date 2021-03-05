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Бенито пропустит матч с Шахтером из-за травмы, Драме - из-за перебора горчичников
Кадровые новости из стана Олимпика
olimpik.com.ua
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В пятницу "олимпийцы" провели тренировку, после чего Юрий Калитвинцев провел тактическое занятие.
В завтрашнем поединке тренер не сможет рассчитывать на травмированных Бенито и Цымбалюка.
Нигериец работает по индивидуальной программе, а вот украинец ориентировочно выбыл на три месяца и в нынешнем сезоне "Олимпику" не поможет.
Кроме того, из-за перебора желтых карточек матч с "Шахтером" пропустит центральный защитник Драме.
Напомним, что матч "Олимпик" - "Шахтер" состоится в субботу 6 марта и начнется в 17:00.
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