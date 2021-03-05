Бенито пропустит матч с Шахтером из-за травмы, Драме - из-за перебора горчичников

" Олимпик " завершил подготовку к матчу 17-го тура УПЛ с "Шахтером".

В пятницу "олимпийцы" провели тренировку, после чего Юрий Калитвинцев провел тактическое занятие.

В завтрашнем поединке тренер не сможет рассчитывать на травмированных Бенито и Цымбалюка.

Нигериец работает по индивидуальной программе, а вот украинец ориентировочно выбыл на три месяца и в нынешнем сезоне "Олимпику" не поможет.

Кроме того, из-за перебора желтых карточек матч с "Шахтером" пропустит центральный защитник Драме.

Напомним, что матч "Олимпик" - "Шахтер" состоится в субботу 6 марта и начнется в 17:00.