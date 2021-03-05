  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бенито пропустит матч с Шахтером из-за травмы, Драме - из-за перебора горчичников
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенито пропустит матч с Шахтером из-за травмы, Драме - из-за перебора горчичников

Премьер-лига
(1 голосов)

Кадровые новости из стана Олимпика

Бенито пропустит матч с Шахтером из-за травмы, Драме - из-за перебора горчичников

olimpik.com.ua

Новина українською

"Олимпик" завершил подготовку к матчу 17-го тура УПЛ с "Шахтером".

В пятницу "олимпийцы" провели тренировку, после чего Юрий Калитвинцев провел тактическое занятие.

В завтрашнем поединке тренер не сможет рассчитывать на травмированных Бенито и Цымбалюка.

Нигериец работает по индивидуальной программе, а вот украинец ориентировочно выбыл на три месяца и в нынешнем сезоне "Олимпику" не поможет.

Кроме того, из-за перебора желтых карточек матч с "Шахтером" пропустит центральный защитник Драме.

Напомним, что матч "Олимпик" - "Шахтер" состоится в субботу 6 марта и начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Бенито Иссиар Драме
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...