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Травма Цыганкова оказалась несерьезной, Попов пропустит еще неделю

Премьер-лига
(3 голосов)

Новости из лазарета киевлян

Травма Цыганкова оказалась несерьезной, Попов пропустит еще неделю

Новина українською

Главный врач “Динамо” Андрей Шморгун рассказал о ситуации в лазарете команды.

"У Виталия Буяльского ушиб голеностопа, который он получил в матче с "Колосом". мы предоставили ему несколько дней отдыха. Думаю, в ближайшее время он восстановится и будет готов уже к следующей игре.

Виктору Цыганкову сделали МРТ обследование, которое показало, что мышца, в которой он почувствовал дискомфорт, без структурных изменений. Мы расцениваем это как спазм, который случился во время игры. Структура мышцы не нарушена. Никаких столкновений не было, Виктор почувствовал дискомфорт во время ускорения. Сегодня он выполнял беговую работу. Решение об участии Виктора в игре с “Минаем” будет принимать главный тренер.

Также контрольный снимок МРТ сделали продолжающему восстановление Денису Попову. Прошло две недели после повреждения икроножной мышцы. Динамика хорошая, но Денису понадобится еще неделя на восстановление", - сказал Шморгун.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Виктор Цыганков Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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