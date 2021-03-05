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Азербайджан планирует натурализовать еще одного украинца

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Мариуполя Эльдар Кулиев получил предложение выступать за молодежную сборную Азербайджана

Азербайджан планирует натурализовать еще одного украинца

fcmariupol.com

Новина українською

Украинский хавбек "Мариуполя" Эльдар Кулиев может сменить футбольное гражданство.

Как сообщает Meta-ratings.com, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана обратилась с предложением к 18-летнему игроку, у которого имеются азербайджанские корни, выступать за молодежную сборную этой страны.

Игрок взял время на размышления.

Кроме того, уже в конце марта может состояться дебют в национальной сборной Азербайджана в отборочных матчах ЧМ-2022 игроков "Mиная" Анатолия Нуриева и Рустама Ахмедзаде. В их услугах заинтересован главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.

Ранее также сообщалось, что полузащитник "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили получил предложение выступать за сборную Грузии.

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В статье: ФК Мариуполь Эльдар Кулиев
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Источник:
Meta Ratings

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