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Азербайджан планирует натурализовать еще одного украинца
Хавбек Мариуполя Эльдар Кулиев получил предложение выступать за молодежную сборную Азербайджана
fcmariupol.com
Украинский хавбек "
Как сообщает Meta-ratings.com, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана обратилась с предложением к 18-летнему игроку, у которого имеются азербайджанские корни, выступать за молодежную сборную этой страны.
Игрок взял время на размышления.
Кроме того, уже в конце марта может состояться дебют в национальной сборной Азербайджана в отборочных матчах ЧМ-2022 игроков "Mиная" Анатолия Нуриева и Рустама Ахмедзаде. В их услугах заинтересован главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.
Ранее также сообщалось, что полузащитник "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили получил предложение выступать за сборную Грузии.
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