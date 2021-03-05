Азербайджан планирует натурализовать еще одного украинца

Украинский хавбек " Мариуполя " Эльдар Кулиев может сменить футбольное гражданство.

Как сообщает Meta-ratings.com, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана обратилась с предложением к 18-летнему игроку, у которого имеются азербайджанские корни, выступать за молодежную сборную этой страны.

Игрок взял время на размышления.

Кроме того, уже в конце марта может состояться дебют в национальной сборной Азербайджана в отборочных матчах ЧМ-2022 игроков "Mиная" Анатолия Нуриева и Рустама Ахмедзаде. В их услугах заинтересован главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.

Ранее также сообщалось, что полузащитник "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили получил предложение выступать за сборную Грузии.