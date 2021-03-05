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Динамо летом вернется к вопросу покупки лучшего бомбардира чемпионата Турции

Премьер-лига
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Страсти по Бупендза не утихают даже после закрытия трансферного окна

Динамо летом вернется к вопросу покупки лучшего бомбардира чемпионата Турции

Новина українською

Киевское "Динамо" не откажется от попыток подписать лучшего бомбардира нынешнего сезона чемпионата Турции, 24-летнего габонца из "Хатайспора" Аарона Бупендзу.

По информации Timeturk, турецкий клуб летом вернется к вопросу с продажей игрока, а киевляне являются одним из главных претендентов на форварда. Ну а основным конкурентом киевлян в борьбе за игрока называют местный "Фенербахче".

Напомним, что "Динамо" зимой активно интересовалось Бупендзой, однако российский "Краснодар" предложил турецкому клубу 8 млн евро и 20% от последующей продажи, и стороны фактически ударили по рукам. Однако сам Бупендза категорически отказывался ехать в Россию и поэтому данный трансфер сорвался.

Интересно, что чуть позже турецкие СМИ писали о том, что за парнем наблюдал и "Шахтер", однако никаких предложений горняки не делали.

Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний габонец забил 18 голов в 24 матчах турецкой Суперлиги, лидируя в бомбардирской гонке.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Хатайспор Аарон Бупендза
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