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Динамо летом вернется к вопросу покупки лучшего бомбардира чемпионата Турции
Страсти по Бупендза не утихают даже после закрытия трансферного окна
Киевское "
По информации Timeturk, турецкий клуб летом вернется к вопросу с продажей игрока, а киевляне являются одним из главных претендентов на форварда. Ну а основным конкурентом киевлян в борьбе за игрока называют местный "Фенербахче".
Напомним, что "Динамо" зимой активно интересовалось Бупендзой, однако российский "Краснодар" предложил турецкому клубу 8 млн евро и 20% от последующей продажи, и стороны фактически ударили по рукам. Однако сам Бупендза категорически отказывался ехать в Россию и поэтому данный трансфер сорвался.
Интересно, что чуть позже турецкие СМИ писали о том, что
Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний габонец забил 18 голов в 24 матчах турецкой Суперлиги, лидируя в бомбардирской гонке.
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