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Кендзера попал в расширенный список на ближайшие матчи сборной Польши
Поляк в обойме главного тренера национальной сборной
Правый защитник киевского “
25 марта Польша сыграет в Будапеште с Венгрией, 28 марта примет в Варшаве Андорру, а 31 марта встретится в Лондоне с англичанами.
15 марта главный тренер “Кадры” Паулу Соуза огласит окончательный список игроков, которые получат вызов в сборную.
На данный момент на счету Кендзеры 21 матч за национальную команду.
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