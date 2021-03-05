Кендзера попал в расширенный список на ближайшие матчи сборной Польши

Правый защитник киевского “ Динамо ” поляк Томаш Кендзера получил вызов в национальную сборную своей страны на ближайшие международные матчи, которые состоятся в конце марта.

25 марта Польша сыграет в Будапеште с Венгрией, 28 марта примет в Варшаве Андорру, а 31 марта встретится в Лондоне с англичанами.

15 марта главный тренер “Кадры” Паулу Соуза огласит окончательный список игроков, которые получат вызов в сборную.

На данный момент на счету Кендзеры 21 матч за национальную команду.