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Бессмертный: Заря сейчас на уровне Динамо и Шахтёра
Новый наставник "Львова" высказался о лидерах УПЛ
ПФК Львов
Новоиспеченный главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный рассказал о подготовке к матчу с "Зарей".
"Изучаю команду, изучаю футболистов, учу их имена и фамилии. Понемногу вливаюсь в процесс. Все аспекты футбола пытаемся тренировать и использовать. Небольшая проблема заключается в том, что не до конца выучил команду. Времени не хватает, чтобы все ухватить, потому что надо и команду тренировать, и нужно изучать соперника.
Перемены всегда влияют на коллектив. Та работа, которая предлагается ребятам, выполняется неплохо.
Заря сейчас это команда уровня Динамо и Шахтера. Они показывают хорошую игру и результат. Нам очень непросто будет с этой командой", – подытожил Бессмертный "Футбол NEWS".
Матч "Заря" – "Львов" состоится в воскресенье, начало – в 17:00.
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