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Бессмертный: Заря сейчас на уровне Динамо и Шахтёра

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый наставник "Львова" высказался о лидерах УПЛ

Бессмертный: Заря сейчас на уровне Динамо и Шахтёра

ПФК Львов

Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный рассказал о подготовке к матчу с "Зарей".

"Изучаю команду, изучаю футболистов, учу их имена и фамилии. Понемногу вливаюсь в процесс. Все аспекты футбола пытаемся тренировать и использовать. Небольшая проблема заключается в том, что не до конца выучил команду. Времени не хватает, чтобы все ухватить, потому что надо и команду тренировать, и нужно изучать соперника.

Перемены всегда влияют на коллектив. Та работа, которая предлагается ребятам, выполняется неплохо.

Заря сейчас это команда уровня Динамо и Шахтера. Они показывают хорошую игру и результат. Нам очень непросто будет с этой командой", – подытожил Бессмертный "Футбол NEWS".

Матч "Заря" – "Львов" состоится в воскресенье, начало – в 17:00.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Комментарии (1)
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
06.03.2021 в 11:22
Тренер безсмертний допоможе вмерти ФеКалові.... Це вам за нашу базу в Брюховичах...
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