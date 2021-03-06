Бессмертный: Заря сейчас на уровне Динамо и Шахтёра

Новоиспеченный главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный рассказал о подготовке к матчу с "Зарей".

"Изучаю команду, изучаю футболистов, учу их имена и фамилии. Понемногу вливаюсь в процесс. Все аспекты футбола пытаемся тренировать и использовать. Небольшая проблема заключается в том, что не до конца выучил команду. Времени не хватает, чтобы все ухватить, потому что надо и команду тренировать, и нужно изучать соперника.

Перемены всегда влияют на коллектив. Та работа, которая предлагается ребятам, выполняется неплохо.

Заря сейчас это команда уровня Динамо и Шахтера. Они показывают хорошую игру и результат. Нам очень непросто будет с этой командой", – подытожил Бессмертный "Футбол NEWS".