Кобин: Будет приятно сыграть против Луческу

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал предстоящий матч 17-го тура УПЛ с "Динамо".

"Наверное, это будет приятная и теплая встреча. Мне, как тренеру, будет приятно играть против команды Луческу.

Мы понимаем, кто к нам едет. Нам необходимо набирать очки, а они борются за чемпионство. Надеемся и рассчитываем на хороший матч", – сказал Кобин "Футбол NEWS".