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Кобин: Будет приятно сыграть против Луческу
Василий с нетерпением ждёт встречи с экс-коучем
SportArena
Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал предстоящий матч 17-го тура УПЛ с "Динамо".
"Наверное, это будет приятная и теплая встреча. Мне, как тренеру, будет приятно играть против команды Луческу.
Мы понимаем, кто к нам едет. Нам необходимо набирать очки, а они борются за чемпионство. Надеемся и рассчитываем на хороший матч", – сказал Кобин "Футбол NEWS".
Кобин выступал за "Шахтер" под руководством Луческу с 2009-го по 2016-й год.
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