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Кобин: Будет приятно сыграть против Луческу

Премьер-лига
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Василий с нетерпением ждёт встречи с экс-коучем

Кобин: Будет приятно сыграть против Луческу

SportArena

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал предстоящий матч 17-го тура УПЛ с "Динамо".

"Наверное, это будет приятная и теплая встреча. Мне, как тренеру, будет приятно играть против команды Луческу.

Мы понимаем, кто к нам едет. Нам необходимо набирать очки, а они борются за чемпионство. Надеемся и рассчитываем на хороший матч", – сказал Кобин "Футбол NEWS".

Кобин выступал за "Шахтер" под руководством Луческу с 2009-го по 2016-й год.

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В статье: Мирча Луческу Василий Кобин ФК Минай
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