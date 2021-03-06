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Цымбалюк: Небольшой страх перед реабилитацией, но от операции уже отошел
До конца сезона "Олимпик" без защитника
Фото- olimpik.com.ua
Игрок донецкого "Олимпика" Евгений Цымбалюк прокомментировал свое состояние и восстановление после
"Все хорошо. Уже отошел от операции, ребята вчера приходили. Настроение хорошее, позитивное. К реабилитации готов.
Пытаемся не закидывать плохие мысли в голову. Помню игру, небольшой страх перед реабилитацией. Хочется быстрее вернуться", - сказал Евгений.
Ранее сообщалось, что
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