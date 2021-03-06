Цымбалюк: Небольшой страх перед реабилитацией, но от операции уже отошел

Игрок донецкого "Олимпика" Евгений Цымбалюк прокомментировал свое состояние и восстановление после полученной тяжелой травмы в матче против "Миная":

"Все хорошо. Уже отошел от операции, ребята вчера приходили. Настроение хорошее, позитивное. К реабилитации готов. Пытаемся не закидывать плохие мысли в голову. Помню игру, небольшой страх перед реабилитацией. Хочется быстрее вернуться", - сказал Евгений.