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Цымбалюк: Небольшой страх перед реабилитацией, но от операции уже отошел

Премьер-лига
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До конца сезона "Олимпик" без защитника

Цымбалюк: Небольшой страх перед реабилитацией, но от операции уже отошел

Фото- olimpik.com.ua

Новина українською

Игрок донецкого "Олимпика" Евгений Цымбалюк прокомментировал свое состояние и восстановление после полученной тяжелой травмы в матче против "Миная":

"Все хорошо. Уже отошел от операции, ребята вчера приходили. Настроение хорошее, позитивное. К реабилитации готов.

Пытаемся не закидывать плохие мысли в голову. Помню игру, небольшой страх перед реабилитацией. Хочется быстрее вернуться", - сказал Евгений.

Ранее сообщалось, что Цымбалюк выбыл до конца сезона из-за перелома ноги и разрыва связок, и на протяжении следующих трех месяцев не сможет выйти на поле. Тот матч с "Минаем" был для него первым в этом году.

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В статье: Евгений Цимбалюк Цимбалюк: Небольшой страх перед реабилитацией но от операции уже отошел
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Источник:
Футбол NEWS

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