Мариуполь - Ворскла 0:1. Когда прессинг создает проблемы... самому себе

После игры с "Александрией" Юрий Максимов заявил, что у его подопечных была задача держать мяч внизу и за счет коротких передач проходить центр поля. Трудно сказать, наскольо тогда это полтавчанам удалось (хотя если победили 3:1, значит замысел тренера сработал), но это уже история. В игре против "Мариуполь" полтавчане, похоже, изменили стратегию. Хотя есть вероятность, что это соперник заставил номинальных гостей, а по факту хозяев поля максимально упрощать процесс подготовки собственных атак.

Возвращение в основу после дисквалификации Яворского спровоцировало изменения в атаке "Ворсклы". Сергей традиционно занял место в центре защиты вместе с Чеснаковым и Альюном. На флангах остались Пердута и Кане. В такой ситуации места в основе не осталось для Цитаишвили. В центре поля немного выше Скляра и Пуцлина действовал Тилль, ну и привычная пара форвардов - Степанюк и Кулач.

Остап Маркевич сделал больше замен по сравнению с предыдущим матчем. На правый фланг обороны вернулся Кирюханцев, заменив Меличенко. Сагуткин при отсутствии дисквалифицированного Чоботенко стал партнером Быкова в центре обороны, ну и Кудрика сменил на последнем рубеже Гальчук. Ожидалось, что вместо Сикана на острие выйдет Кулаков, но Даниил сохранил место в старте, хотя и не доиграл первый тайм до конца.

С первых минут "Мариуполь" начал действовать так, как в прошлом туре против "Днепра-1" - азовцы включили интенсивный очень высокий прессинг. Фактически подопечные Маркевича закрывали полтавчан чуть ли не в их штрафной, заставляя защитников "Ворсклы" просто выбивать мяч вперед в расчете на то, что там борьбу навяжут Кулач и Степанюк.

Впрочем, у такого прессинга от "Мариуполь" была и другая сторона - если "Ворскле" удавалось выйти в атаку через короткий пас, у полтавчан появлялось немало свободного пространства, чтобы придумывать что-то интересное. Так, в частности, произошло уже на шестой минуте. Альюн с помощью Кане прорвался по левому флангу и перевел на противоположный край. Там уже Кулач выполнял подачу на линию вратарской, откуда головой пробивал Пуцлин. Азовцам повезло, что на пути мяча стал Сагуткин.

За первые полчаса игры это фактически был единственный опасный момент (удар Тилля с перспективного штрафного в стенку - только статистика). Мариупольцы здорово мешали "Ворскле", но при этом у них абсолютно ничего не получалось острого в атаке. Защита полтавчан действовал слаженно и надежно. Только после стандарта азовцам удалось создать хотя бы намек на опасность - Сикан опередил Ризныка (что-то у Дмитрия плохи дела в игре на выходах) после подачи углового, но удар был далеко от ворот.

Собственно, максимально высокий прессинг "Мариуполя" в итоге сыграл с ним злую шутку. Азовцы едва ли не всем составом расположились в последней трети поля (если считать от ворот Гальчука) и банальное выбивание полтавчанами мяча привело к выходу Кулача один на один с голкипером. Правда, стартовал Владислав со своей половины поля, поэтому на линии штрафной его догнал Быков и вступил в борьбу с форвардом. Тот рухнул на газон, а арбитр встречи Денис Шурман указал на точку и "наградил" защитника красной карточкой.

Было ли там нарушение, тянувшее на максимально жесткое наказание, сказать трудно. Движение руки Быкова в направлении корпуса Кулача было. Но утверждать, что защитник завалил оппонента, трудно. Скорее Владислав удачно воспользовался ситуацией и хорошо упал. А поскольку система ВАР на этом матче не работала, то арбитр решил по своему усмотрению. Сам пострадавший уверенно реализовал 11-метровый и сравнялся с Шахабом в гонке бомбардиров УПЛ.

Потеряв центрбека, Маркевич вынужден был проводить две замены еще до перерыва. 17-летний Мампаси вышел вместо Чеха, чтобы залатать дыру в центре защиты, а вместо травмированного Сикана вышел Кулаков, чтобы, очевидно, иметь шансы на контратаках.

Но после перерыва "Ворскла" прочно взяла инициативу в свои руки, в чем также прослеживается рука Максимова. Вряд ли тренер оставил без внимания тот факт, что играя на своем поле его команда позволяла сопернику слишком много. Как следствие, "Мариуполь" крайне редко выбегал в контратаки, которые к тому же не имели логического завершения. "Ворскла" же имела не одну возможность, чтобы увеличить преимущество и снять вопросы о победителе. Кулач выскакивал на ворота под углом, Чеснаков бил после подачи углового, Луизао выходил один на один с голкипером, но был ограничен пространством. Гальчук во всех этих эпизодах выручал свою команду. Однако лучший сейв записал в свой актив на 85-й минуте, когда Брэдли де Нойер первым касанием после выхода на замену должен был забивать после скидки от партнеров. Но голкипер вовремя выскочил навстречу и отбил удар.

Голландец заменил травмированного Георгия Цитаишвили, который появился на поле на 67-й минуте. К слову, на тот момент "Мариуполь" уже играл вдевятером. На 80-й минуте Вячеслав Танковский опрометчиво пошел в подкат после потерянной азовцами контратаки и заработал вторую желтую карточку. Как следствие, даже если "Мариуполю" удавалось выбегать в контратаки в последних минуты, для их доведения до удара банально не хватало игроков.

0:1 - "Ворскла" добыла необходимый для борьбы за высокие места результат, но как и в случае с "Александрией" своей игрой не впечатлила. Кто знает, как бы сложилась ситуация, если бы у Шурмана был под рукой видеоассистент. Впрочем, Юрия Максимова и компании это наверняка волнует в последнюю очередь. Они празднуют победу и выход на четвертое место, по крайней мере, пока свой матч не сыграет "Десна".

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

6 марта. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1

Гол: Кулач 35 пен.

Арбитр: Денис Шурман

"Мариуполь": Гальчук – Кирюханцев, Сагуткин, Быков, Стасюк (Драмбаев 61) – Чех (Мампаси 38), Танковский, Мишнев – Очеретько (Бондаренко 61), Сикан (Кулаков 41), Кащук (Горбунов 61)

Тренер: Остап Маркевич

"Ворскла": Ризнык – Чеснаков, Яворский, Альюн – Пердута, Пуцлин, Скляр (Челядин 46), Тилль, Кане – Степанюк (Цитаишвили 67, Де Нойер 84), Кулач (Луизао 79)

Тренер: Юрий Максимов

Предупреждения: Танковский 56, Кулаков 90 - Кане 21, Скляр 39

Удаления: Быков 34, Танковский 78 (вторая желтая)