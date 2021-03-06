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Цитаишвили после жесткого подката был вынужден покинуть поле
Георгий получил повреждение в игре с "Мариуполем"
vorskla.com.ua
В матче 17-го тура чемпионата Украины
На 67-й минуте встречи главный тренер полтавчан Юрий Максимов освежить линию атаки и выпустил Георгия Цитаишвили. Молодой вингер отыграл всего лишь 17 минут и был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Причиной повреждения послужил подкат от игрока "азовцев" Танковского - Вячеслав получил за этот фол вторую желтую карточку и был удален.
В текущем сезоне в футболке "Ворсклы" 20-летний Цитаишвили отыграл 4 матча и забил 1 гол. Напомним, за полтавскую команду Георгий выступает на правах аренды, а права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо".
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