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Цитаишвили после жесткого подката был вынужден покинуть поле

Премьер-лига
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Георгий получил повреждение в игре с "Мариуполем"

Цитаишвили после жесткого подката был вынужден покинуть поле

vorskla.com.ua

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В матче 17-го тура чемпионата Украины "Ворскла" на выезде минимально обыграла "Мариуполь".

На 67-й минуте встречи главный тренер полтавчан Юрий Максимов освежить линию атаки и выпустил Георгия Цитаишвили. Молодой вингер отыграл всего лишь 17 минут и был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Причиной повреждения послужил подкат от игрока "азовцев" Танковского - Вячеслав получил за этот фол вторую желтую карточку и был удален.

В текущем сезоне в футболке "Ворсклы" 20-летний Цитаишвили отыграл 4 матча и забил 1 гол. Напомним, за полтавскую команду Георгий выступает на правах аренды, а права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо".

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В статье: Ворскла (Полтава) Георгий Цитаишвили
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