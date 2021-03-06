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С Исмаили и Тете в старте. Шахтер объявил состав на дерби против Олимпика

Премьер-лига
(1 голосов)

Коноплянка и Соломон на скамейке запасных

С Исмаили и Тете в старте. Шахтер объявил состав на дерби против Олимпика

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

На стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве состоится донецкое дерби между "Олимпиком" и "Шахтером". Главный наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:

Трубин - Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили - Антонио, Майкон - Марлос, Тайсон, Тете - Мораес.

Вингеры Коноплянка и Соломон начнут игру со скамейки запасных. Отметим, что в заявку не попал Алан Патрик из-за дисквалификации (перебор желтых).

Поединок начнется в 17:00. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 16:27
Дерби? Даже на глупую шутку не тянет.
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Просто Толик (Одесса)
06.03.2021 в 16:24
Да, и мне все равно, что будут писать в ответ разъяренные слабообученные бабуины.
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Просто Толик (Одесса)
06.03.2021 в 16:18
Свора черножопых бразильцев на стадионе Валерия Васильевича Лобановского в донецком дерби...это всё, что надо знать про концепцию эволюции Дарвина.
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 16:28
Донецким некогда про футбол думать, им русскоязычных защищать надо.
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0
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Архат (Киев)
06.03.2021 в 16:16
9 бразильцев в старте, а что - это же украинская команда
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