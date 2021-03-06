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С Исмаили и Тете в старте. Шахтер объявил состав на дерби против Олимпика
Коноплянка и Соломон на скамейке запасных
Шахтар / Автор невідомий
На стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве состоится донецкое дерби между "Олимпиком" и "Шахтером". Главный наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:
Трубин - Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили - Антонио, Майкон - Марлос, Тайсон, Тете - Мораес.
⚒ Наш состав на дерби с «Олимпиком» ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 6, 2021
Следите за игрой #ОлимпикШахтер онлайн: https://t.co/ERo1nkxsJ2.
???? Смотрите прямую трансляцию на канале «Футбол 2». pic.twitter.com/D0ePeVptT6
Вингеры Коноплянка и Соломон начнут игру со скамейки запасных. Отметим, что в заявку не попал Алан Патрик из-за дисквалификации (перебор желтых).
Поединок начнется в 17:00. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
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