С Исмаили и Тете в старте. Шахтер объявил состав на дерби против Олимпика

На стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве состоится донецкое дерби между "Олимпиком" и "Шахтером". Главный наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:

Трубин - Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили - Антонио, Майкон - Марлос, Тайсон, Тете - Мораес.

⚒ Наш состав на дерби с «Олимпиком» ????????



Следите за игрой #ОлимпикШахтер онлайн: https://t.co/ERo1nkxsJ2.



???? Смотрите прямую трансляцию на канале «Футбол 2». pic.twitter.com/D0ePeVptT6 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 6, 2021

Вингеры Коноплянка и Соломон начнут игру со скамейки запасных. Отметим, что в заявку не попал Алан Патрик из-за дисквалификации (перебор желтых).

Поединок начнется в 17:00. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.