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Тренер Львова Бессмертный: Наша главная задача - остаться в УПЛ
Наставник львовской команды не будет делать радикальных перемен
ФК "Львов"
Новоиспеченный главный тренер ФК "Львова" Анатолий Бессмертный поделился мыслями насчет целей львовян на этот сезон.
"Не всегда проведение тренировочного процесса зависит только от наших замыслов. Накануне выезда в Запорожье планировали одно занятие, но из-за не слишком благоприятных погодных условий во Львове провели тренировку несколько иного характера.
Сейчас каких-то критических изменений делать не будем. Впрочем, то, что нужно как-то перестроиться – очевидно. Все в процессе наработки. Будем понемногу менять команду.
Прекрасно знаем, что наша главная задача – остаться в УПЛ. Именно поэтому будем двигаться в направлении выполнения поставленной задачи", – рассказал Бессмертный.
Завтра, 7-го марта "Львов" сыграет на выезде против луганской "Зари".
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