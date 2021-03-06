Тренер Львова Бессмертный: Наша главная задача - остаться в УПЛ

Новоиспеченный главный тренер ФК "Львова" Анатолий Бессмертный поделился мыслями насчет целей львовян на этот сезон.

"Не всегда проведение тренировочного процесса зависит только от наших замыслов. Накануне выезда в Запорожье планировали одно занятие, но из-за не слишком благоприятных погодных условий во Львове провели тренировку несколько иного характера.

Сейчас каких-то критических изменений делать не будем. Впрочем, то, что нужно как-то перестроиться – очевидно. Все в процессе наработки. Будем понемногу менять команду.

Прекрасно знаем, что наша главная задача – остаться в УПЛ. Именно поэтому будем двигаться в направлении выполнения поставленной задачи", – рассказал Бессмертный.