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Два удаления и пенальти. Мариуполь - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча
Эмоциональный поединок в Полтаве
Ворскла / Автор невідомий
Вашему вниманию представляем обзор
"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1
Гол: Кулач 35 пен.
Удаления: Быков 34 (прямая красная), Танковский 79 (второе предупреждение)
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