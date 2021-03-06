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Два удаления и пенальти. Мариуполь - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Эмоциональный поединок в Полтаве

Два удаления и пенальти. Мариуполь - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

Ворскла / Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем обзор матча 17-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Ворсклой", который вынужденно проходил на стадионе им. А. Бутовского в Полтаве. Переломным моментом матча стало удаление защитника номинальных хозяев Алексея Быкова, который сфолил в своей штрафной. Приговор реализовал Кулач - девятый гол для нападающего в текущем чемпионате. На этом проблемы "приазовцев" не закончились, ведь Танковский во втором тайме получил красную карточку и подопечные Остапа Маркевича доигрывали поединок вдевятером.

"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1

Гол: Кулач 35 пен.

Удаления: Быков 34 (прямая красная), Танковский 79 (второе предупреждение)

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В статье: Ворскла (Полтава) Мариуполь
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Комментарии (2)
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dazo38
06.03.2021 в 18:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Лекарь (село Дарница)
06.03.2021 в 17:13
Толчок рукой и пенальти однозначные. Другое дело, относился ли этот фол к тем, что называют "последней надежды". Как по мне, достаточно было желтой карточки.
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