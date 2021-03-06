Два удаления и пенальти. Мариуполь - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем обзор матча 17-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Ворсклой" , который вынужденно проходил на стадионе им. А. Бутовского в Полтаве. Переломным моментом матча стало удаление защитника номинальных хозяев Алексея Быкова, который сфолил в своей штрафной. Приговор реализовал Кулач - девятый гол для нападающего в текущем чемпионате. На этом проблемы "приазовцев" не закончились, ведь Танковский во втором тайме получил красную карточку и подопечные Остапа Маркевича доигрывали поединок вдевятером.

"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1

Гол: Кулач 35 пен.

Удаления: Быков 34 (прямая красная), Танковский 79 (второе предупреждение)