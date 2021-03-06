Максимов: Выиграли, и слава богу. У Цитаишвили хрустнул голеностоп

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал выездную победу над "Мариуполем" в матче 17-го тура УПЛ.

– Самое главное, что выдержали. Первый тайм – против ветра играли, во втором тайме уже было преимущество в количестве футболистов. Хотелось бы, чтобы мы моменты использовали до конца, не так расхлябанно играли. Есть моменты – надо забивать. Счет скользкий, не используем моменты, потом идет какой-то мандраж. Пропустили бы какой-то мяч, закончился бы матч вничью.

– Хочется услышать ваше мнение по моменту, который решил исход матча.

– Мы выиграли 1:0. И слава богу.

– С пенальти все было ок?

– Надо посмотреть, не знаю.

– Вы были очень недовольны моментом, когда Кане получил желтую карточку.

– Были моменты такие, что Кане получает желтую, потом вторую желтую, удаление. Уже хотели менять. У нас Скляр был на желтой карточке – поменяли. У нас все матчи так проходят. В Днепре два удаления было, мы побеждали 2:1, после двух удалений сыграли вничью. Боялись, чтобы так не произошло.

– Вы поменяли Скляра не из-за повреждения?

– Да, поменяли из-за того, что у него была желтая, боялись, он на такой позиции играет, что может вторую получить.

– Как себя сейчас чувствует Цитаишвили?

– Там что-то серьезное. Хрустнул у него голеностоп, он ушел с поля . Пока лед лежит, я не могу проверять, что там.

- Что помешало развить успех, когда вы уже играли в большинстве?

– Сегодня поле немножко дробило. Была борьба, много борьбы. Один тайм играли против ветра, второй – по ветру. Совсем два разных тайма, – рассказал Максимов.