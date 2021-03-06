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Максимов: Выиграли, и слава богу. У Цитаишвили хрустнул голеностоп
Наставник полтавчан подвел итоги победы над "азовцами"
ФК "Рух"
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал
– Самое главное, что выдержали. Первый тайм – против ветра играли, во втором тайме уже было преимущество в количестве футболистов. Хотелось бы, чтобы мы моменты использовали до конца, не так расхлябанно играли. Есть моменты – надо забивать. Счет скользкий, не используем моменты, потом идет какой-то мандраж. Пропустили бы какой-то мяч, закончился бы матч вничью.
– Хочется услышать ваше мнение по моменту, который решил исход матча.
– Мы выиграли 1:0. И слава богу.
– С пенальти все было ок?
– Надо посмотреть, не знаю.
– Вы были очень недовольны моментом, когда Кане получил желтую карточку.
– Были моменты такие, что Кане получает желтую, потом вторую желтую, удаление. Уже хотели менять. У нас Скляр был на желтой карточке – поменяли. У нас все матчи так проходят. В Днепре два удаления было, мы побеждали 2:1, после двух удалений сыграли вничью. Боялись, чтобы так не произошло.
– Вы поменяли Скляра не из-за повреждения?
– Да, поменяли из-за того, что у него была желтая, боялись, он на такой позиции играет, что может вторую получить.
– Как себя сейчас чувствует Цитаишвили?
– Там что-то серьезное. Хрустнул у него голеностоп,
- Что помешало развить успех, когда вы уже играли в большинстве?
– Сегодня поле немножко дробило. Была борьба, много борьбы. Один тайм играли против ветра, второй – по ветру. Совсем два разных тайма, – рассказал Максимов.
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