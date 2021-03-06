Сергей Шебек: Пенальти в матче Мариуполь - Ворскла – надуманный

Пенальти, гол с которого определил результат матча "Мариуполь" - "Ворскла", вызвал дискуссии среди судейских экспертов сайта. Мирослав Ступар поддерживает решение Дениса Шурмана, а вот Сергей Шебек не согласен с арбитром в поле и своим коллегой.

- Могу утверждать, что Шурман на 30-й минуте допустил сразу две серьезные ошибки, - говорит судейский эксперт. - Пенальти для меня в этой ситуации надуманный. Кулач оторвался от защитников и убежал, но Быков настиг его в штрафной. Кулач начал терять контроль над мячом и, почувствовав на плече соприкосновение руки Быкова, рухнул на газон. Он ждал удобного случая для "нырка", о чем можно судить по картинности падения игрока "Ворсклы". Ведь не было ни задержки, ни толчка со стороны Быкова. Его рука просто скользнула по плечу оппонента. В этом эпизоду нужно было просто продолжить игру и не придумывать никакого одиннадцатиметрового удара. Это первая ошибка, - отметил Шебек.

- А вторая – это удаление. Какое может быть удаление, если перед Кулачом и Быковым в двух метрах впереди был другой защитник "Мариуполя". Даже если предположить, что фол со стороны Быкова был, то он не тянул на так называемый "фол последней надежды".

Нельзя превращать футбол в баскетбол, где подобные ситуации трактуются как фол, - сказал Сергей Александрович.

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Также эксперт считает, что Шурман ошибся на 70-й минуте, когда не назначил пенальти в ворота "Ворсклы" за удар Яворским по ноге Кулакова.

- Если Шурман такой скрупулезный, то почему не назначил пенальти здесь? Ведь в этой ситуации было больше оснований для одиннадцатиметрового, нежели в эпизоде ​​с Быковым и Кулачом, - сказал экс-арбитр ФИФА.

Отметим, что матч между "Ворсклой" и "Мариуполем" завершился победой полтавчан со счетом 1:0.