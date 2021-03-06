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ВИДЕО, как судья отменил гол Нкенга Шахтеру после просмотра VAR
Юрий Иванов принял очень спорное решение
Скриншот з каналу Футбол 2
В рамках 17-го тура УПЛ "Олимпик" принимает "Шахтер" на стадионе имени Валерия Лобановского. На 38-й минуте матча гол в ворота "горняков" забил нападающий хозяев Нкенг, головой после подачи с углового сравняв счет в матче. Однако, после нескольких минут просмотра VAR арбитр поединка Юрий Иванов решил отменить взятие ворот из-за офсайда у Игоря Снурницина, который лежал на газоне после толчка от Анатолия Трубина.
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Источник:Футбол1/2/3
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Комментарии (4)
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okolegko (Київ)
06.03.2021 в 18:25
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Термит (Киев)
06.03.2021 в 18:24
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Blues (Львов)
06.03.2021 в 18:21
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Blues (Львов)
06.03.2021 в 18:19
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