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ВИДЕО, как судья отменил гол Нкенга Шахтеру после просмотра VAR

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Иванов принял очень спорное решение

ВИДЕО, как судья отменил гол Нкенга Шахтеру после просмотра VAR

Скриншот з каналу Футбол 2

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В рамках 17-го тура УПЛ "Олимпик" принимает "Шахтер" на стадионе имени Валерия Лобановского. На 38-й минуте матча гол в ворота "горняков" забил нападающий хозяев Нкенг, головой после подачи с углового сравняв счет в матче. Однако, после нескольких минут просмотра VAR арбитр поединка Юрий Иванов решил отменить взятие ворот из-за офсайда у Игоря Снурницина, который лежал на газоне после толчка от Анатолия Трубина.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (4)
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okolegko (Київ)
06.03.2021 в 18:25
Та-а-а-а-а-к... Такого треша я ще не бачив. Навіть якби у нього був офсайд, то він на ігровий момент ніяк не впливав. Але ж офсайду і близько не було! Захисник як прилип до стійки під час виконання кутового, так не відлип від неї навіть після голу. Шахтар, ГАНЬБА!!!
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Термит (Киев)
06.03.2021 в 18:24
Конечно, при большом желании, можно любой гол отменить - что и было сегодня доказано. Судья - чемпион!
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Blues (Львов)
06.03.2021 в 18:21
Стидоба!
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Blues (Львов)
06.03.2021 в 18:19
І вони говорять, що люди не ходять на футбол! Як в країні, та і в футболі! Замахали. Але Денісов ввдмажить
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