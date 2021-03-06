ВИДЕО, как судья отменил гол Нкенга Шахтеру после просмотра VAR

В рамках 17-го тура УПЛ "Олимпик" принимает "Шахтер" на стадионе имени Валерия Лобановского. На 38-й минуте матча гол в ворота "горняков" забил нападающий хозяев Нкенг, головой после подачи с углового сравняв счет в матче. Однако, после нескольких минут просмотра VAR арбитр поединка Юрий Иванов решил отменить взятие ворот из-за офсайда у Игоря Снурницина, который лежал на газоне после толчка от Анатолия Трубина.