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Официально: У Цитаишвили перелом. Гио пропустит два месяца
Вингер получил повреждение в концовке матча с "Мариуполем"
ФК "Ворскла" / Неизвестный автор
В матче 17-го тура УПЛ
Несмотря на положительный результат, команда Юрия Максимова потерпела кадровую потерю - на 84-й минуте встречи Георгий Цитаишвили получил травму и был вынужден покинуть поле.
Медицинский штаб полтавчан провел обследование повреждения и сообщил, что в вингера диагностировали перелом пятой плюсневой кости левой ноги. Гио пропустит около двух месяцев.
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Комментарии (4)
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