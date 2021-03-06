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Официально: У Цитаишвили перелом. Гио пропустит два месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер получил повреждение в концовке матча с "Мариуполем"

Официально: У Цитаишвили перелом. Гио пропустит два месяца

ФК "Ворскла" / Неизвестный автор

Новина українською

В матче 17-го тура УПЛ "Ворскла" на выезде обыграла "Мариуполь" со счетом 1:0.

Несмотря на положительный результат, команда Юрия Максимова потерпела кадровую потерю - на 84-й минуте встречи Георгий Цитаишвили получил травму и был вынужден покинуть поле.

Медицинский штаб полтавчан провел обследование повреждения и сообщил, что в вингера диагностировали перелом пятой плюсневой кости левой ноги. Гио пропустит около двух месяцев.

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В статье: Ворскла (Полтава) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (4)
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IhorSt (Львів)
06.03.2021 в 19:01
Блін, та в нас забувають, що навпроти такі ж самі футоболісти... Колеги ж... Хоча, при всій неповазі до Арендуполя - це все-таки не Колос:) Зазвичай не грають в кістку...
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0
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LAZ E183 (Рига)
06.03.2021 в 18:55
Здоров'я, та якомога скоріше повернутися до складу команди!!!
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+1
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Vantala (Kharkiv)
06.03.2021 в 18:53
Георгий, выздоравливай! Это будет потеря для сборной Грузии, за которую он вроде как решил играть.
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+1
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Ten0N (Leopolis)
06.03.2021 в 19:03
Так сломали его для того чтоб за Грузию не заиграли.
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