Официально: У Цитаишвили перелом. Гио пропустит два месяца

В матче 17-го тура УПЛ "Ворскла" на выезде обыграла "Мариуполь" со счетом 1:0.

Несмотря на положительный результат, команда Юрия Максимова потерпела кадровую потерю - на 84-й минуте встречи Георгий Цитаишвили получил травму и был вынужден покинуть поле.

Медицинский штаб полтавчан провел обследование повреждения и сообщил, что в вингера диагностировали перелом пятой плюсневой кости левой ноги. Гио пропустит около двух месяцев.