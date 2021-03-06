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Олимпик - Шахтер 0:1. Неубедительно перед Ромой

Премьер-лига
(4 голосов)

Победа есть - с игрой все хуже

Олимпик - Шахтер 0:1. Неубедительно перед Ромой

Oleksandr Prykhodko

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже и не вспомнишь, когда в последний раз главный тренер "Шахтера" находился под таким же серьезным давлением, под которым сейчас пребывает Луиш Каштру. Два подряд поражения "Зари" и "Агробизнесу", вылет из кубка, плохая форма ветеранов и невнятная игра - ряд проблем, которые португальский специалист должен решить в кратчайшие сроки. Конечно же, если ему хочется остаться на своем посту.

В шаге от катастрофы находится и "Олимпик". Как и зимой 2020-го, донецкий клуб ужасно начал год, проиграв все, что только можно. Два подряд фиаско стали причиной увольнения Игоря Климовского, но и пришедший Юрий Калитвинцев пока не нашел противоядия - "олимпийцы" в прошлое воскресенье проиграли "Минаю". Неизвестно, появлиял ли на клуб настолько сильно уход Шахаба Захеди, или же команда провалила зимнюю подготовку, но факт остается фактом - еврокубковая зона для них почти недосягаема.

Олимпик - Шахтер 0:1. Неубедительно перед Ромой - изображение 1

Луиш Каштру поступил прагматично, выпустив с первых минут как опытных ветеранов (Тайсон, Марлос, Исмаили), так и молодых звезд (Тете, Антонио, Майкон). Вторая группа сыграла продуктивнее, создав первый и единственный гол в сегодняшнем матче. Майкон еще на своей половине поля увидел забегания Додо, после чего перевел мяч на правый фланг. Фулбек сумел подработать круглого, ворваться в штрафную и нанести удар в дальний от вратаря угол - без особых шансов для Бетима. Отдадим должное, гол получился красивым. И очень важным, ведь все знают о проблемах "горняков" в созидании.

Ни до, ни даже после забитого гола обе команды не радовали болельщиков большим количеством опасных моментов, и, возможно, с унылым перевесом "Шахтера" так бы и отправились отдыхать в раздевалки, если бы не один угловой. Угловой, о котором говорить и спорить будут еще долго, так и не убедив ни в чем сторону оппонента. Так вот. После подачи с угла поля на ближнюю штангу, Нкенгу удалось сыграть на опережение и нанести точный удар - 1:1. Но радость хозяев была слишком короткой. Арбитр начал слушать ВАР и даже сам решил посмотреть повтор, после чего решился взятие ворот отменить. Причин могло быть две. Первая, против Трубина могло быть нарушение правил со стороны Снурницина, который помешал ему сыграть на выходе. Более того, центрбек еще и мог быть в офсайде, и судя по всему именно положение вне игры стало причиной отмены взятия ворот. Спорно. Ждем вердикт экспертов.

Олимпик - Шахтер 0:1. Неубедительно перед Ромой - изображение 2

Говорить много о втором тайме особого смысла нет, ибо событий достойных внимания было минимум. "Шахтер" контролировал мяч, понимая, что пока владение за ними, сравнять счет соперник не сможет. Было несколько моментов с претензией на опасность - малыш Антонио пробивал головой после передачи Марлоса, тот же Маркос, а после и Судаков пытались забить издали. Георгию даже удалось попасть в створ. "Олимпик" выбегал на половину соперника лишь по особым случаям, но даже такой беззубый оппонент свой момент сумел создать и за четыре минуты до финального свистка мог сравнивать счет. Пасич подключился к атаке по правому флангу, после чего прострелил в штраную, Нкенг на передачу откликнулся, но с его выстрелом справился Трубин. Молодой голкипер почти не вступал в игру во втором тайме, но в нужный момент сыграл более чем надежно. Отметим, что заканчивал матч "Олимпик" в меньшинстве - во второй половине Бабенко дважды увидел перед собой желтую карточку.

Олимпик - Шахтер 0:1. Неубедительно перед Ромой - изображение 3

Уже в ближайший четверг донецкий "Шахтер" сыграет в 1/8 финала против "Ромы". Игра может стать решающей для Луиша Каштру, ведь сегодняшняя победа вряд ли сумела в чем-то кого-то убедить. Да, три очка сейчас гораздо важнее зрелищной игры, но будь на месте "Олимпика" сегодня менее кризисный коллектив, проблем у "горняков" было бы больше. С другой стороны, после последних матчей "Шахтера" итальянцы могут выпустить в четверг дублирующий состав, тем сам уравняв шансы.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Олимпик - Шахтер 0:1
Гол: Додо 24
Олимпик: Халими Бетим, Тарас Завийский (Даниэль Романовский 73), Иван Зотько, Тадеус Нкенг , Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Таллес Бренер (Ибрагим Каргбо 64), Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Тайсон (Манор Соломон 80), Маркос Антонио (Дентиньо 72), Жуниор Мораес (Георгий Судаков 72), Марлос, Тете, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Исмаили, Витао
Предупреждения: Тадеус Нкенг 23, Руслан Бабенко 67, Максим Тейшейра 71, Руслан Бабенко 82 - Исмаили 64, Дентиньо 85
Удаление: Руслан Бабенко 82

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Додо
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Комментарии (121)
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UMK@ (Запорожье)
06.03.2021 в 20:16
В момент подачи углового Трубин толкал руками в спину, Снурницина тот упал!!! Чистый пенальти! Смотрите эпизод с камеры за воротами.
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+3
-1
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usovvictor (Kharkov)
06.03.2021 в 20:10
..вообще если честно - это решение судьи, в "каше" трудно разобрать, и картинка мало чего дает - вот так вот боязнь играет свою роль. Не знаешь, не видишь - засчитывай факт, т.е. если честь свою хочешь защитить, будь твердым, тогда и на поле будет порядок... Черточки еще не о чем не говорят, кто крайний, говорит момент, который упущен....
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0
-1
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 20:11
Причем там вообще эти "черточки"?
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
06.03.2021 в 20:17
...ну ВАР же чертит, интервью 3-х надо было досмотреть после матча (Морозов и двое, там ВАР чертит, показывая оффсайт..., Морозов и двое разбирали матч, показали, как с матами влетел Гельзин в интервью Калитвинцева ,,., досматривать надо сеанс..., тогда весь накал будет ясен, чем и хорош футбол...
0
-1
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 20:08
Ребята что то слабенько ..Надо комментов 200 настрочить ...ну пра паруганную справедливость ....а Дойчленде заруба 2-1 пока ...подпишись на Мегого и отпишись от Футболов и ты больше не будешь смотреть ...это
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0
-2
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 20:10
Причем тут мегого и футболы? Это чемпионат Украины.
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 20:13
Долго рассказывать ...забей. Кричалку ещепару раз напиши.
0
-1
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Stuntriding (Киев)
06.03.2021 в 20:13
Нахрен та мегага, если есть инет,тарелка и кардшарингНу и мы говорим не много о другом ,о том, что кротов притянули к победе.Хотя гол им забили чистый!
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 20:15
Ну ладно ...бывает ...ну зато нам не дали пенальти ...
0
-1
prostors (Вольногорск)
06.03.2021 в 20:05
Да здравствует самый честный и справедливый суд в мире.
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+4
0
xapyga (Запорожье)
06.03.2021 в 20:03
прочитал откуда судья. И все стало ясно,еще и очень большая вероятность что он скрытый сепар.Хотя не факт,может видит как они там живут)
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+3
0
sergkir
06.03.2021 в 20:15
И что ты этим хотел сказать? Обе команды и судья с Донецка!
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0
0
Footballfanua (Херсон)
06.03.2021 в 20:03
Для юа-футбол,і дві перемоги над реалом "неубедительно"!!!
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0
-4
xapyga (Запорожье)
06.03.2021 в 20:04
с Борусией было убедительнее,больше запомнится
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+2
-2
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:59
Слався кабинетный чемпион!!! 3 раза УРА!!!
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+1
0
aleksandrdre (Краматорск)
06.03.2021 в 19:53
100 процентов нападения на вратаря (во вратарской площадке любое активное касание вратаря нарушение)-это для киевских даунов которые привыкли жить по своим законам. а если про кабинетного чемпиона так это больше к ментвской команде. даже завтрашний матч намутили что бы играть дома и на хорошем газоне и УАФ дало добро(и ковид не причем) могли играть на пустом стадионе в Ужгороде как это было раньше
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+1
-4
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 19:55
Голубок, що таке у футболі "актівноє касаніє" , нетрадиційний ти наш???Де таке в правилах є???
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+2
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:56
Ты дебил??..кто нападал на вратаря??..судья зафиксировал офсайд,на лежачем игроке,который не касался мяча,и которого толкнул турбин!!!..понятно,знаю что то твой мозг не осилит это,но все же написал,а вдруг))))
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+3
0
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:56
aleksandrdre, а кто нападал?
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+2
0
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:57
Может Вашингтон?
+2
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:57
Или это были "морские котики"?
+2
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:58
Точно, это была гигантская пицца. К гадалке не ходи.
+1
0
aleksandrdre (Краматорск)
06.03.2021 в 20:02
дебилоид ты наш а что кроме этого мяч попал еще в игрока лежащего на линии и вне игры это ни чего? или вы только за Шахтером так следите внимательно?
+1
-2
aleksandrdre (Краматорск)
06.03.2021 в 20:04
для вас же честная федерация была только когда гриша командовал а игорек шубы за судейство раздавал. а когда ваши дырявые много лет в анале так это уже беспредел
0
-4
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 20:06
aleksandrdre, "мяч попал еще в игрока лежащего на линии" - тупая ты мразь,еще раз спрашиваю: А ЧЕГО ОН ТАМ ЛЕЖАЛ??? Муравья увидел? Или может его трубин ТОЛКНУЛ???
+3
0
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 20:06
aleksandrdre, "дебилоид" твой папка, если такое как ты ЧМО и никчемное тупое существо зачал. Пошла на йух шмара дешевая.
+2
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 20:01
aleksandrdre , "дауны" у тебя в зеркале, убогое тупое недоношенное никчемное существо.
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+2
0
prostors (Вольногорск)
06.03.2021 в 19:50
Да здравствует самый честный и справедливый суд в мире.
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+6
0
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Stuntriding (Киев)
06.03.2021 в 19:49
И после этого, кроты ещё хотят, что бы за них болели в евро кубках?!Да не вопрос......Итальянцам победы над этими утырками!!
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usovvictor (Kharkov)
06.03.2021 в 19:49
...Уважаю Калитницова - хорошо сказал спокойно, Гельзина понимаю, но там гол то был... В какой момент игрок оказался за линией, что боковой, что ВАР только по черточкам судят... Здесь ВАР точно против футбола выступил. Каштру тоже молодец - спокойно сказал, что команда в кризисе, не упоминая это. Все же все понимают - на рожон никто лезть не хочет. Олимпик удивил, здорово играл против (причем в таком меньшенстве) чемпиона, ребята молодцы - хороший футбол....
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+1
0
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:51
Кто такой "Калитницов"?
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
06.03.2021 в 20:03
..ну ошибся в наборе - разве повод....)
+1
0
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 20:08
А что говорят "черточки"? Офсайд?
0
0
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:48
Слався кабинетный чемпион!!! 3 раза УРА!!!
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+4
-1
Alk1964 (Краматорск)
06.03.2021 в 19:46
Болею за Шахтер. Игры как не было, так и нет. Победа, мягко говоря, с душком. Не команда, а сборище беременных миллионеров. Может после своего праздника Шахта начнет играть в футбол? А Трубину зеленый коридор к мячу должны были дать?
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+3
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waleo (Киев)
06.03.2021 в 19:48
ладно хоть свои бы были)
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Stuntriding (Киев)
06.03.2021 в 19:43
Трубин тупо бьёт игрока в спину, тот падает на линию ворот, гол забивается не касаясь упавшего игрока, гол чистый. Но, если нет гола, то должен быть пенальти, потому как вратарь тупо бьёт игрока соперников в спину и сбивает его! Снова этим беженцам кротячим за уши победу притянули!Послушал этих конченный икспиртов, так там и вне игры, и нарушение на вратаре и вообще, угловой должны были кроты подавать.....Ничего, ждут итальянцы кротов)Победы итальянцам!Пусть закатают этих беженцев в траву!!!
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usovvictor (Kharkov)
06.03.2021 в 19:52
..видно Трубтн учел блокировку в предыдущем матче, что повел силовую борьбу...)
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
06.03.2021 в 19:43
Порвут Рому.
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+1
-2
efim423 (odessa)
06.03.2021 в 20:01
ага найдут какого то бомжа рому и порвут его , к другому к сожалению шахта не готова .
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0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:42
славься многолетний кабинетный чемпион-чмохтар с копанки
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+7
-2
мы за динамо (киев)
06.03.2021 в 19:36
вболівальники вкдк звісно сміються з такої відміни голу.тут і розбирати нічого. заурядний епізод. геть нічого цікавого крім рішення судді та коментарів відомого каналу. кажуть геть смішно. я не чув, але чомусь вірю. а ось вболівальники зорі притихли. чують шось неладне. бо занадто близько вони в таблиці від мегаклюбу. шось мені підказує шо нам ще доведеться дивуватись геніальним фантазіям суддів
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+5
-2
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:36
Ладно радуйтесь а я пойду Баварию с Дортмундом смотреть ...как там судят посмотрю. А чему радоваться ...ну как в Маугли так по шакалиному ...Акелла промахнулся ...Акелла промахнулся
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+1
-5
мы за динамо (киев)
06.03.2021 в 19:37
може утирка ще забери з собою.шо ось знизу.
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+2
-2
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:41
Бабе своей будешь рассказывать что ей делать
+2
-3
Komendor (Запорожье)
06.03.2021 в 19:35
Цепные псы взбесились И с лая перешли на вой...(В.С.В.)
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+1
-5
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waleo (Киев)
06.03.2021 в 19:36
ну и чего воешь?
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+5
-1
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Ди (Киев)
06.03.2021 в 19:31
Капец! Судья не знает правил. Офсайда при подаче углового априори быть не может!!!
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+6
-1
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waleo (Киев)
06.03.2021 в 19:35
по правилам да, без может
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+2
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2021 в 19:29
Чому Нгуенгу не сказали (чи не перевели) , що не можна попадати в ворота Шахтьйора !? Тепер іванову прийшлось вигадувати офсайд , пєнісову прийдеться дмухнуть под півко з пузатіньнім , щоб намолоть щось о гєомєтрії афсайда. Нафіга такий зашквар !? А все із-за Тадеуса ! Не дойшло йому ! О так і живи тепер , а король то - голий !
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+5
-2
football_soccer (Украина)
06.03.2021 в 19:24
такое ощущение, что Шахтер тренирует... Михайличенко. Ну просто один в один Шахтер играет, как прошлогоднее Динамо. Страдания в атаке, мучения в защите и полнейшее непонимание того, что делать с мячом.
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+8
-1
sergkir
06.03.2021 в 19:19
Гельзин правильно всё сказал, сколько можно с warom даже рисовать такие вне игры?
Ответить
+13
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:19
Это был подарок даунецким шлюхам на 8 марта от павелка и Ко.
Ответить
+12
-2
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:18
Вы забываете одну вещь Динамо и Шахтнр в Украине ...Реал и Барсу в Испании ...Баварию в Германии ...Ювентус и Милан в Италии ...ПСЖ во Франции всегда будут судить так ...поэтому я не сильно и расстраиваюсь судейству Динамо и Шахтера ...а все стремления к справедливости ...просто похвальны.
Ответить
+1
-10
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:20
Одно дело когда спорные моменты трактуют в пользу именитых,но тут 200% чистый гол отменяют!
Ответить
+13
-1
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:21
Ребята справедливость это хорошо но в ЛЧ в матче с Реалом нам тоже не защитали такой бы гол ..
+1
-11
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:23
засчитали не засчитали,мы этого не узнаем,а тут факт-100% гол не засчитан!
+9
-2
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:25
А я согласился ...не сразу но согласился. Знаешь хорошо быть добрым когда выиграли
+1
-1
sergkir
06.03.2021 в 19:32
Одиссей-почему? Там всё не в пользу шахты! Трубин тупо в спину толкнул Снурницына, если щакрыли глаза на это-хорошо! Идём дальше мяч не попал в лежачего Снурницына!!! Идём дальше кому Снурницын мог мешать в жтом моменте, лёжа на линии вратарской? Чистый ГОЛ!!! К бабке не ходи
+4
-1
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:37
Я уже сказал да ...что исчо?
+1
-1
sergkir
06.03.2021 в 19:38
Одиссей ссори! Увидел позже!!!
+1
0
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 19:39
sergkir 06.03.2021 в 19:32Тільки за одне перебування в штрафній шахтьора Снурніцину можна було давати червону картку!
+2
0
sergkir
06.03.2021 в 19:46
UA Hero-это правило только когда играет Шахта?
+3
0
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 19:48
Н у да. Інакше нізя, будуть програвати навіть Агробізнесам...
+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.03.2021 в 19:15
Все тролли киевские тут .следят за Шахтером больше чем за Динамо
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+2
-20
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:17
Кто бы говорил,ты первый пишешь на ветках Динамо,что судьи подсуживают!!! А что по этому матче скажешь,или промолчишь в тряпочку,лицемер-как и все даунецкое стадо
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+12
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:19
таврия19752009, пошла на йух, шавка горловая
Ответить
+8
-3
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 19:23
таврия19752009 (симферопЗ 8 березня тебе!! Вітаю!!!
+8
-3
Тренерую (Столица)
06.03.2021 в 19:22
Просто интересно почитать какие отмазки вы придумали по поводу отменённого чистого гола!)))
Ответить
+7
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.03.2021 в 19:31
Если было касание то гол отменен верно,если нет ошибка судьи.надо смотреть повтор
0
-5
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:32
Так а чего этот игрок там оказался???..не потому ли,что турбин его толкнул в спину?..а это пенальти!!!
+3
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:34
таврия19752009, ну так посмотри сначала повтор, шмара тупая!!!
+3
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2021 в 19:33
З наступаючим , трофейний !
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
06.03.2021 в 19:14
Очередной невразумительный матч в исполнении горняков. Шахтер в 2021 году напоминает своей игрой Динамо, до прихода Луческу. Матчи с итальянцами прояснят ситуацию с тренером.
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+5
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:15
Всем срать на игру чмотаря,а вот то что тянут это днище уже не пох!
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+6
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.03.2021 в 19:17
всем потому тут все собрались)
+1
-9
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:19
таврия19752009, пойди турсы в своей ржавой воде постирай
+6
-2
avatar
Просто Толик (Одесса)
06.03.2021 в 19:14
Рома - Шахтёр 6-0
Ответить
+8
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.03.2021 в 19:12
Дебилы-петухи повылазили, завтра ваш клюб будет мучаться, вот там и кукарекайте
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+4
-14
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:15
shtrunc, "Дебилы-петухи" у тебя в зеркале, пойди с ними поздоровайся и все втроем валите на йух, чепушило з@дроченное
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+11
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:31
Ипать ты конченый дебил,скажи ещё что судья правильно гол отменил?
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+3
-1
Федотов Артем (Харьков)
06.03.2021 в 19:12
не смотрел но осуждаю
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+4
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:10
даунецкая помойка не сможет,судейка поможет!!!
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+10
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 19:12
С Ромой даже макеевский судейка не поможет.
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+9
0
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
06.03.2021 в 19:10
Никогда не думал что это скажу, но спасти нас может только вылет от Ромы с разгромным счётом. Бальзамом станет отставка португальского горе-тренера. Считаю что спасти чемпионат в этом случае сможет только Мирон Маркевич. Ни какой Срна ничего изменить не сможет.ИМХО
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+1
-5
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:11
И павелка с катюхой мозоль
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+7
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:16
Какой маркевич? Там вся уаф работает
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+3
0
Тренерую (Столица)
06.03.2021 в 19:09
Зачем нужен такой ВАР ???
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+11
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 19:13
ВАРить Шахтёру чемпионство.
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+12
0
sergkir
06.03.2021 в 19:20
Зачем нужны такие судьи???
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+8
0
Oлeкcин (Н.)
06.03.2021 в 19:07
Слабовато.
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+1
-7
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:08
Брысь отсюда мразь,иди слушай Геббельс тв и пенисова,будут отмазывать помойное даунецкое днище!!!!
Ответить
+7
-3
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
06.03.2021 в 19:13
психованый придурок, иди лечись
+1
-6
Oлeкcин (Н.)
06.03.2021 в 19:28
Какашын, звэртайся до мэнэ на мови!
+1
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:29
У тебя в голове я смотрю полная какаша-убогое чмо
+2
-1
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:35
Wertu098, у этого петуха по методичкам суркис, шубы и Сидорчук. А если чего нет в методичке, то просто всякую "муйню" пишет.
0
-1
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:18
Да, слабовато. Надо было еще 2-3 пеналя в ворота Олимпика поставить.
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+6
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.03.2021 в 19:06
А де це макіївка, звідки цей суддя з рідкісним прізвищем?
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+10
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.03.2021 в 19:05
Да здравствует кабинетный чемпион.
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+15
-1
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Kolibri (Киевоград)
06.03.2021 в 19:05
Жесть продолжается ((((((((((((((((
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+5
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:04
Так это суркис шубы подарил...пхахахаха
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+5
-4
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
06.03.2021 в 19:00
Команда не готова к сезону , от слова совсем! Это не футбол , это каштрированый футбол!!!
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+8
-2
Golfik25 (Киев)
06.03.2021 в 19:00
Ну что кротовня, рады, что вас за уши тянут? Рады когда соперника открыто заслуживают?
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+13
-4
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:05
Никто никого не тянет,даунецкие уже пишут,что это турбина толкали....ипать они конченые там все
Ответить
+9
-2
Alex.696 (Немирів)
06.03.2021 в 19:00
шохтьор не зможе - суддя допоможе. Позорисько!!!
Ответить
+12
-4
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:00
Отмучались ...если считать по стоимости игроков ...один Тайсон должен выйти и обыграть Олимпик. По незасчитанному голу...остаюсь при своем мнении игрок Олимпика играл не в мяч а в Трубина во вратарской площадке ...кто мешал кстати Нкенгу забивать во втором тайме ...кстати неплохой нап.
Ответить
+2
-8
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 19:02
Твій Трюбін штовхнув суперника... В штрафному майданчику. Трубіна НІХТО не штовхав! Гол чистий!
Ответить
+12
-3
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:05
Он тянулся к мячу ...смотри внимательно ...
+3
-6
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:06
Так он толкнул игрока сначала в спину,или это не считается???
+6
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:10
Одіссей, будь в адеквате, там чистый гол.
+8
-2
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:13
Уже посмотрел ..да толкнул.
+5
0
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:04
Какой игрок,того что турбин толкнул???
Ответить
+4
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:05
Wertu098, невидимка
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 19:06
Виртуальный.
+2
0
IhorSt (Львів)
06.03.2021 в 19:05
кто мешал кстати Нкенгу забивать во втором тайме.... Ну як тобі пояснити... Наприклад, брак майстерності. Але - хіба є таке правило, що для виграшу в Шахти треба мінімум 3 забивати?
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+7
-1
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:13
Ребята Вы меня убедили ..Трубин и правда толкнул ...согласен.Точнее не Вы а я повтор сейчас смотрю ...но Вы забываете нам могли еще пеналь дать во втором тайме...и мы все равно победили бы
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+1
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 18:58
чмохтар-позор украинского футбола!!!!!!!
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+9
-4
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 18:57
Слався кабинетный чемпион!!! 3 раза УРА!!!
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+12
-4
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 18:58
я не понимаю,как олимпику тех.поражение не засчитали,за то что турбина уронили?!
Ответить
+9
-3
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 19:00
Ще зарахують. І штраф впаяють!!!
+8
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 18:57
З Ромою арбітрів з Макіївки не буде...
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+13
-4


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