Олимпик - Шахтер 0:1. Неубедительно перед Ромой

Уже и не вспомнишь, когда в последний раз главный тренер "Шахтера" находился под таким же серьезным давлением, под которым сейчас пребывает Луиш Каштру. Два подряд поражения "Зари" и "Агробизнесу", вылет из кубка, плохая форма ветеранов и невнятная игра - ряд проблем, которые португальский специалист должен решить в кратчайшие сроки. Конечно же, если ему хочется остаться на своем посту.

В шаге от катастрофы находится и "Олимпик". Как и зимой 2020-го, донецкий клуб ужасно начал год, проиграв все, что только можно. Два подряд фиаско стали причиной увольнения Игоря Климовского, но и пришедший Юрий Калитвинцев пока не нашел противоядия - "олимпийцы" в прошлое воскресенье проиграли "Минаю". Неизвестно, появлиял ли на клуб настолько сильно уход Шахаба Захеди, или же команда провалила зимнюю подготовку, но факт остается фактом - еврокубковая зона для них почти недосягаема.

Луиш Каштру поступил прагматично, выпустив с первых минут как опытных ветеранов (Тайсон, Марлос, Исмаили), так и молодых звезд (Тете, Антонио, Майкон). Вторая группа сыграла продуктивнее, создав первый и единственный гол в сегодняшнем матче. Майкон еще на своей половине поля увидел забегания Додо, после чего перевел мяч на правый фланг. Фулбек сумел подработать круглого, ворваться в штрафную и нанести удар в дальний от вратаря угол - без особых шансов для Бетима. Отдадим должное, гол получился красивым. И очень важным, ведь все знают о проблемах "горняков" в созидании.

Ни до, ни даже после забитого гола обе команды не радовали болельщиков большим количеством опасных моментов, и, возможно, с унылым перевесом "Шахтера" так бы и отправились отдыхать в раздевалки, если бы не один угловой. Угловой, о котором говорить и спорить будут еще долго, так и не убедив ни в чем сторону оппонента. Так вот. После подачи с угла поля на ближнюю штангу, Нкенгу удалось сыграть на опережение и нанести точный удар - 1:1. Но радость хозяев была слишком короткой. Арбитр начал слушать ВАР и даже сам решил посмотреть повтор, после чего решился взятие ворот отменить. Причин могло быть две. Первая, против Трубина могло быть нарушение правил со стороны Снурницина, который помешал ему сыграть на выходе. Более того, центрбек еще и мог быть в офсайде, и судя по всему именно положение вне игры стало причиной отмены взятия ворот. Спорно. Ждем вердикт экспертов.

Говорить много о втором тайме особого смысла нет, ибо событий достойных внимания было минимум. "Шахтер" контролировал мяч, понимая, что пока владение за ними, сравнять счет соперник не сможет. Было несколько моментов с претензией на опасность - малыш Антонио пробивал головой после передачи Марлоса, тот же Маркос, а после и Судаков пытались забить издали. Георгию даже удалось попасть в створ. "Олимпик" выбегал на половину соперника лишь по особым случаям, но даже такой беззубый оппонент свой момент сумел создать и за четыре минуты до финального свистка мог сравнивать счет. Пасич подключился к атаке по правому флангу, после чего прострелил в штраную, Нкенг на передачу откликнулся, но с его выстрелом справился Трубин. Молодой голкипер почти не вступал в игру во втором тайме, но в нужный момент сыграл более чем надежно. Отметим, что заканчивал матч "Олимпик" в меньшинстве - во второй половине Бабенко дважды увидел перед собой желтую карточку.

Уже в ближайший четверг донецкий "Шахтер" сыграет в 1/8 финала против "Ромы". Игра может стать решающей для Луиша Каштру, ведь сегодняшняя победа вряд ли сумела в чем-то кого-то убедить. Да, три очка сейчас гораздо важнее зрелищной игры, но будь на месте "Олимпика" сегодня менее кризисный коллектив, проблем у "горняков" было бы больше. С другой стороны, после последних матчей "Шахтера" итальянцы могут выпустить в четверг дублирующий состав, тем сам уравняв шансы.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Олимпик - Шахтер 0:1

Гол: Додо 24

Олимпик: Халими Бетим, Тарас Завийский (Даниэль Романовский 73), Иван Зотько, Тадеус Нкенг , Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Таллес Бренер (Ибрагим Каргбо 64), Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Тайсон (Манор Соломон 80), Маркос Антонио (Дентиньо 72), Жуниор Мораес (Георгий Судаков 72), Марлос, Тете, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Исмаили, Витао

Предупреждения: Тадеус Нкенг 23, Руслан Бабенко 67, Максим Тейшейра 71, Руслан Бабенко 82 - Исмаили 64, Дентиньо 85

Удаление: Руслан Бабенко 82