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Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно

Премьер-лига
(10 голосов)

Олимпик - Шахтер 0:1. Судейский анализ матча и спорного решения арбитров

Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на наличие системы видеоповторов, судейская бригада матча "Олимпик" - "Шахтер" допустила грубую ошибку в конце первого тайма, отменив гол в ворота "горняков" из-за офсайда. Мирослав Ступар и Сергей Шебек однозначны в своих выводах – ошибочное решение арбитров и настойчивое стремление транслятора оправдать решение в пользу "Шахтера".

Сергей Шебек объясняет, почему во время подачи углового не может быть положения "вне игры":

- Обратите внимание на расположение игроков обеих команд при подаче углового. На стоп-кадрах все четко видно. Защитник "Шахтера" Додо находится на линии мяча, а игроки "Олимпика" – в метре-двух до нее.

Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно - изображение 1

Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно - изображение 2

Кстати, то, что нарисовал транслятор - также не годится. Линия слишком жирная и невозможно увидеть, где был или мог быть офсайд, - сказал Сергей Шебек.

Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно - изображение 3

На вопрос о толчке Снурнициным голкипера, о котором говорил комментатор трансляции, ответ лаконичен и однозначен: "Толчка никакого и близко не было".

Мирослав Ступар уточняет, что положения "вне игры" при подаче углового априори не может быть. И транслятор, вероятно, рисовал линию, чтобы показать, что в офсайде во время удара Нкенга находился Снурницын, который лежал на газоне на линии ворот после толчка со стороны Трубина. Хотя офсайдная красная линия почему-то была протянута в метре от линии ворот. К тому же, мяч, скорее всего, не попал у Снурницына, поэтому здесь максимум можно говорить про пассивное положение "вне игры". Но если уж так скрупулезно подходить к эпизоду, то сначала был толчок Трубиным Снурницына (и это пенальти), а уже потом вроде как офсайд, считает Ступар.

Поэтому Мирослав Иванович подытожил ситуацию лаконично: "Бандитизм. Украли гол".

Также эксперты раскритиковали решение Юрия Иванова удалить Руслана Бабенко на 82-й минуте. Еще одна грубая ошибка в пользу "Шахтера".

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (55)
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trey222
06.03.2021 в 20:16
Что касается судейства,то это в никакие ворота не лезит.Невольно напрашивается вывод,что купленные судьи либо они в футдоле ничего не понимают.Таких судей нужно отстранять от судейства!
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
06.03.2021 в 20:14
Гол реально чистый. Было бы очень интересно услышать хоть какой-то комментарий от арбитра матча или от арбитра ВАР... Увы. Мои соболезнования болельщикам Олимпика.
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+2
0
trey222
06.03.2021 в 20:10
По правилам должен быть пенальти, т.к.нарушение толчок трубиным снурницина произошёл до того как мяча коснулся нкунку..Такой же примерно случай был если я не ошибаюсь в чемпионате Испании.и там пробивали пенальти.
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+2
0
prostors (Вольногорск)
06.03.2021 в 20:05
Да здравствует самый честный и справедливый суд в мире.
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
06.03.2021 в 19:48
Скільки буде продовжуватися оця вакханалія? Коли вже цих проахметівців повиганяють на їхню батьківщину? Коли вже повиганяють оцих правителів в УПЛ України?. Чому Олімпік не українська команда і не така, а шахтьор Бразилія українська команда?. Коли вже будуть застосовувати штрафні санкції до команд , шляхом зняття незаконно зароблених очок ? Скільки будуть керувати футболом України оці проахметівці?
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+2
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 20:02
Це вже триває багато років і це вже не так смішно. Це потрібно припинити. Саме цікаве те, що тупі кротодрочери самі не розуміють як їх натягують.
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0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:48
Слався кабинетный чемпион!!! 3 раза УРА!!!
Ответить
+2
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.03.2021 в 19:36
Шахтар: #чемпіонатнаш
Ответить
+4
-1
balamyt (Boston)
06.03.2021 в 19:33
Победа ..действительно Неубедительная...Но это бонус Шахтеру перед игрой с Ромой..,но и Калитвинцева жаль с Олимпиком Его команда не заслужил поражения.. Там должна была быть Ничья..
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+1
-3
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:37
Оказывается в нашем чемпионате можно бонусы раздавать?
Ответить
+2
-4
avatar
donkrot (Донецк)
06.03.2021 в 19:38
Да, твоему недоклубу больше 20 лет их раздавали в виде компьютерных голов, голов после попадания в штангу и много ещё чего.
+4
-3
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:40
donkrot, что бы ты шмара знала, я создавал митинг возле здания футбола после компьютероного гола. Ваша шавки из фут.уикенда не пришли снимать, хотя обещали. Я не оправдывал такое. А теперь посмотри со стороны на себя: жалкое и никчемное тупое существо.
+1
-3
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:41
На счет "недоклубу" - это тебе к фк подстилка.
0
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:37
И будет как с отмененным матчем (Ингулец)? Мол "а чего все молчат, у всех есть права и о них надо заявлять!"
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+1
-1
avatar
donkrot (Донецк)
06.03.2021 в 19:31
Если эти два клоуна говорят, что судья не прав, значит судья молодец!!! Какой полёт, какая разница как стоит мяч: 1) в принципе при угловом не может быть вне игры; 2) положение вне игры фиксировалось в момент удара по воротам #17 игрока Олимпика, в этом момент другой его игрок находился в положении вне игры, через которого переципился вратарь, что является вмешательством... Поэтому что эти два васи несут, понятно только им!!!
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+3
-9
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:36
пхахахаха..а чего этот игрок там лежал??..не потому ли,что турбин его толкнул нагло в спину???
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+5
-4
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:38
"другой его игрок находился в положении вне игры" Клоун тупой, а чего он там лежал? Коктейль ждал? Или его трубин завалил?
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+3
-3
prostors (Вольногорск)
06.03.2021 в 19:30
Семен Семеныч.
Ответить
0
-1
prostors (Вольногорск)
06.03.2021 в 19:29
Кроты во всей красе.
Ответить
+5
-3
Dardolis (Первомайск)
06.03.2021 в 19:23
Португальский стыд...
Ответить
+7
-3
axel 777 (Бердичев)
06.03.2021 в 19:18
Есть такое понятие как карма,которая может настигнуть Шахту в очень неподходящий для нее момент.
Ответить
+11
-2
avatar
Просто Толик (Одесса)
06.03.2021 в 19:11
Рома - Шахтёр 4-0
Ответить
+10
-4
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:10
Слався кабинетный чемпион!!! 3 раза УРА!!!
Ответить
+14
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 19:08
"Вас обманули, вам дали гораздо лучше." (О. Бендер)
Ответить
+9
0
Sandra777 (Львів)
06.03.2021 в 19:06
Як після того вірити футболам?
Ответить
+14
-2
avatar
Antolog (Одесса)
06.03.2021 в 19:04
Матч не смотрел, только видео, которое добавлено к этой статье... Похоже они засчитали вне игры и проводили линию в момент, когда футболист Олимпика бил головой по воротам, а другой игрок Олимпика уже был на земле и мяч его коснулся... Этот лежачий футболист Олимпика был вне игры похоже, так как правила гласят, что игрок атакующей команды не должен находиться ближе к воротам соперника чем два игрока соперника(здесь учитывается и вратарь), а так как перед лежачим футболистом ближе к воротам был лишь один игрок Шахтера, тот что стоял на ближней штанги, соответственно было принято такое решение...
Ответить
+4
-11
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:09
"Этот лежачий футболист Олимпика" - а чего он там лежал? Пино-коладу ждал?
Ответить
+10
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.03.2021 в 19:12
А чи не підкажете, чому той гравець опинився долі? Добре, я вам підкажу: того гравця брутальним поштовхом у спину збив Трубін.
Ответить
+13
-4
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
06.03.2021 в 19:42
Если Трубин сбил то почему он сам упал.Падает не тот кто толкает а тот которого.Но Снурницын не толкал он упал под ноги и подсёк.
+1
-5
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:42
tolina-ystas, тупая мразь, ну посмотри же повтор!!!!!!!! Видео есть же. Не надо даже искать его. Прямо в статье.
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
06.03.2021 в 20:21
Оце такі в нас горе коментатори як tolina-ystas (Краматорск , йому сци між очі, а він каже дощ іде.
0
0
avatar
waleo (Киев)
06.03.2021 в 19:39
ничего не понял, но было интересно
Ответить
+1
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:42
Главное много слов, что бы никто ничего не понял, в итоге слепить конфетку "гол отменен справедливо"
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
06.03.2021 в 19:41
Ви що уже взагалі? Яке може бути положення, коли м"яч подавався з лінії воріт і в момент подачі м"яча Додо стояв на лінії воріт? Футболіст Олімпіка бив головою по тому самому м"ячу якій летів від лінії воріт, тобто з углового.
Ответить
+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.03.2021 в 19:01
сегодня красивый гол забил Додонко с подачи Майконенка. И таких в стартовом составе одной из команд было лишь 9 (девять) игроков. Может быть добавятся еще пара-тройка после натур и лизации...
Ответить
+5
-3
bulpi (Днепропетровск)
06.03.2021 в 19:01
Не понял... А какой может быть офсайт с углового ?
Ответить
+10
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.03.2021 в 19:14
Оф сайт - це положення поза сайтом, офсайд - це положення поза грою.
Ответить
+6
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.03.2021 в 18:59
Чистий гол, а також жовта картка Трубіну за поштовх у спину гравця Олімпіка.
Ответить
+13
-3
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 18:57
Фигассе линия, там пол метра линия
Ответить
+6
-2
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 18:51
Да здраствует срач
Ответить
+1
-13
мы за динамо (киев)
06.03.2021 в 19:03
та ну що ж ви вже так?! для чого? просто, прийміть наші вітання. було дуже весело.
Ответить
+6
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 19:07
Какой срач? ЧИСТЕЙШИЙ ГОЛ!
Ответить
+8
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.03.2021 в 18:49
Даже читать не стану. Почему отменили? Все просто Ахметов заплатил.
Ответить
+13
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 18:48
Там и пенальти можно было ставить,турбин явно толкнул игрока в спину!!
Ответить
+19
-3
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 18:50
Як??? Як можна ставити пенальті у ворота Шахтаря??? Ти шо???
Ответить
+14
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.03.2021 в 18:51
Там либо гол либо пенальти. Но раз мяч в воротах очутился значит пеналь не нужен. А вот за что отменили это нонсенс. Не знали за что что даже линию офсайда рисовали. Какой офсайд во время углового.
Ответить
+17
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
06.03.2021 в 18:52
Та навіть якщо лінія офсайда намальована, то захисник ШД все рівно на стійці стоїть...
+12
-2
Термит (Киев)
06.03.2021 в 19:21
Какая разница, где он стоит? При подаче углового априори идет передача НАЗАД. А офсайд фиксируется только при пасе вперед! Насчет попадания в лежачего - он не бил по воротам и не изменил траекторию мяча, это не офсайд!Денисовцы облажались! надо было сразу орать - нападение на вратаря! Во вратарской любой контакт с вратарем, даже по правилам - запрещен. Это объяснение - хоть куда-то годится...
+6
-1
мы за динамо (киев)
06.03.2021 в 19:49
дійсно. пас назад. і мудрить нічого нетреба.
0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 18:48
Подождите,а игрок который стоит возле штанги не в счёт?
Ответить
+7
-2
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 18:55
Це ти про того, що стоїть на протилежній частині поля? Воротар суперника??? )))))))
Ответить
+2
-2
avatar
donkrot (Донецк)
06.03.2021 в 19:34
В данном случае фиксируется по вратарю!!!
Ответить
+1
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.03.2021 в 20:15
Учи правила а не слушай всяких недокомментаторов. Во время углового офсайда быть не может и не важно по чему фиксировать. Подача -удар - гол. Офсайда быть не может
0
0
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 18:47
І шо тепер? Гол то чистий скасували...
Ответить
+13
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 18:58
+3 шахтьору, ось що
Ответить
+11
-2


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