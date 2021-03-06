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Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно
Олимпик - Шахтер 0:1. Судейский анализ матча и спорного решения арбитров
Олександр Приходько
Несмотря на наличие системы видеоповторов, судейская бригада матча "Олимпик" - "Шахтер" допустила грубую ошибку в конце первого тайма, отменив гол в ворота "горняков" из-за офсайда. Мирослав Ступар и Сергей Шебек однозначны в своих выводах – ошибочное решение арбитров и настойчивое стремление транслятора оправдать решение в пользу "Шахтера".
Сергей Шебек объясняет, почему во время подачи углового не может быть положения "вне игры":
- Обратите внимание на расположение игроков обеих команд при подаче углового. На стоп-кадрах все четко видно. Защитник "Шахтера" Додо находится на линии мяча, а игроки "Олимпика" – в метре-двух до нее.
Кстати, то, что нарисовал транслятор - также не годится. Линия слишком жирная и невозможно увидеть, где был или мог быть офсайд, - сказал Сергей Шебек.
На вопрос о толчке Снурнициным голкипера, о котором говорил комментатор трансляции, ответ лаконичен и однозначен: "Толчка никакого и близко не было".
Мирослав Ступар уточняет, что положения "вне игры" при подаче углового априори не может быть. И транслятор, вероятно, рисовал линию, чтобы показать, что в офсайде во время удара Нкенга находился Снурницын, который лежал на газоне на линии ворот после толчка со стороны Трубина. Хотя офсайдная красная линия почему-то была протянута в метре от линии ворот. К тому же, мяч, скорее всего, не попал у Снурницына, поэтому здесь максимум можно говорить про пассивное положение "вне игры". Но если уж так скрупулезно подходить к эпизоду, то сначала был толчок Трубиным Снурницына (и это пенальти), а уже потом вроде как офсайд, считает Ступар.
Поэтому Мирослав Иванович подытожил ситуацию лаконично: "Бандитизм. Украли гол".
Также эксперты раскритиковали решение Юрия Иванова удалить Руслана Бабенко на 82-й минуте. Еще одна грубая ошибка в пользу "Шахтера".
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