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Олимпик - Шахтер 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(2 голосов)

Невнятная игра "горняков" и резонанс вокруг отмененного гола "олимпийцев"

Олимпик - Шахтер 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото - ФК Шахтер

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В рамках 17-го тура чемпионата Украины состоялось донецкое дерби - "Шахтер" минимально обыграл "Олимпик". Единственный гол в матче забил фланговый защитник "горняков" Додо - бразилец отметился забитым мячем на 24-й минуте. Спустя 14 минут номинальные хозяева могли сравнять счет, но главный арбитр встречи Юрий Иванов отменил взятие ворот.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Олимпик - Шахтер 0:1
Гол: Додо 24
Олимпик: Халими Бетим, Тарас Завийский (Даниэль Романовский 73), Иван Зотько, Тадеус Нкенг , Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Таллес Бренер (Ибрагим Каргбо 64), Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Тайсон (Манор Соломон 80), Маркос Антонио (Дентиньо 72), Жуниор Мораес (Георгий Судаков 72), Марлос, Тете, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Исмаили, Витао
Предупреждения: Тадеус Нкенг 23, Руслан Бабенко 67, Максим Тейшейра 71, Руслан Бабенко 82 - Исмаили 64, Дентиньо 85
Удаление: Руслан Бабенко 82

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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