Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик - Шахтер 0:1. Обзор матча, видео гола и отмененного взятия ворот Нкенга
Невнятная игра "горняков" и резонанс вокруг отмененного гола "олимпийцев"
Фото - ФК Шахтер
В рамках 17-го тура чемпионата Украины состоялось донецкое дерби - "Шахтер" минимально обыграл "Олимпик". Единственный гол в матче забил фланговый защитник "горняков" Додо - бразилец отметился забитым мячем на 24-й минуте. Спустя 14 минут номинальные хозяева могли сравнять счет, но главный арбитр встречи Юрий Иванов
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Гол: Додо 24
Олимпик: Халими Бетим, Тарас Завийский (Даниэль Романовский 73), Иван Зотько, Тадеус Нкенг , Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Таллес Бренер (Ибрагим Каргбо 64), Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Тайсон (Манор Соломон 80), Маркос Антонио (Дентиньо 72), Жуниор Мораес (Георгий Судаков 72), Марлос, Тете, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Исмаили, Витао
Предупреждения: Тадеус Нкенг 23, Руслан Бабенко 67, Максим Тейшейра 71, Руслан Бабенко 82 - Исмаили 64, Дентиньо 85
Удаление: Руслан Бабенко 82
Популярное сейчас
- Шахтер сокращает отрыв, Ворскла временно становится четвертой. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Олимпик - Шахтер 0:1. Неубедительно перед Ромой
- IFAB изменит правила фиксации игры рукой с 1 июля
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
Новости по теме
- 00:33 Украинские 17-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
- 20:50 Украинские Бенито пропустит матч с Шахтером из-за травмы, Драме - из-за перебора горчичников
- 19:57 Украинские Хавбек Олимпика: Главное, чтобы на результат матча с Шахтером не повлияло судейство, как это нередко бывает в УПЛ