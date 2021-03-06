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ВИДЕО, как Гельзин ворвался в прямой эфир Футбол 1 и обматерил судей

Премьер-лига
(3 голосов)

Матерится можно?

ВИДЕО, как Гельзин ворвался в прямой эфир Футбол 1 и обматерил судей

Скриншот з каналу Футбол 1

Новина українською

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир канала Футбол 1 во время интервью главного тренера команды Юрия Калитвинцева:

"Скажи, что ******* судья, оторвал голову *****, так и говори. Чего ты стесняешься, *****. Что вы все молчите, *****. А что мне говорить? Все видят. 93% засчитывают гол по телевидению. Что вы рассказываете? Что эти эксперты, *****, рассказывают. Чистый гол отменяется, *****. ****, для чего этот ******* итальянец находится в стране? Меняйте, ****, их всех, *****! " - сказал Гельзин.

Отметим, что такую ​​реакцию вызвал отмененный гол Нкенга, который арбитр Юрий Иванов решил не засчитывать после просмотра видеоповтора.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (33)
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LEVgcUqs (Чернігів)
06.03.2021 в 20:17
Молодець Гельзін, це те що я гписав на іншій гілці?. Нафік нам оці італьяшки?, нафік нам проакметівське управління українським футболом?
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+3
-1
мы за динамо (киев)
06.03.2021 в 20:17
послухав експертів. не смішно. так гельзін ще дуже тихо й дипломатично висловився. до того ж за дармоїда італійця вже давно перезрівше питання.
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+4
-1
IhorSt (Львів)
06.03.2021 в 20:08
Практично не матюкався ніколи, завжди казав, що знаю достатньо слів, щоб і без матів дістати:) Але... Мо' правий Гельзін? Бо тепер важко буде заговорити епізод. Альо, УАФ? Павелко знову щось придумає? До речі - в скандалі з жовтою тренеру ФеКа - звільнили тренера і все? По суддях буде щось?
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+6
-1
Sandra777 (Львів)
06.03.2021 в 20:07
Тільки цей "канал" може починати матч з 15 хв і даже вибачення не попросити,тільки цей " канал" може ставити коментатора який 90 хв тупо тупить за шахтар,сьогодні реальний приклад як на чорне говорити біле,в цього недо каналу є тільки одне тягнути за кротів а всіх інших вони будуть дораками робити
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+9
-1
Smersh (Днепродзержинск)
06.03.2021 в 20:02
Геббельс ТВ в действии. Выстроили целую империю, если своими силами не победят, судей купят, если не купят, то запугают. Если судьи подсудят, то "эксперты" на ШахтерТВ похвалят... Все сделано для успеха... Вот только потом результат мы видим, когда 0-10 от Боруссии и 0-1 от Агробизнеса. Верной дорогой идете, товарищи
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+9
-1
IhorSt (Львів)
06.03.2021 в 20:00
Респект Бєліку, з "експертів" достатньо стримано й об'єктивно пробує виразитись. Але ведучий нагло перебиває і не дає розвинути думку. А з Морозова експерт.... тоді я іспанський льотчик.
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+4
-1
ts0y (Чернигов)
06.03.2021 в 20:18
Хочу тебя расстроить, но ты таки летчик, хоть давно уже не слушаю этик "экспертов" после матчей, но то что морозов лучший эксперт по части вылизывания очка сам знаешь кому, тут непоспорить
Ответить
+1
-1
Sandra777 (Львів)
06.03.2021 в 19:55
Самий к@нчений експерт це Морозов він тільки за кротів а всіх інших чмерить
Ответить
+6
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.03.2021 в 19:55
Олимпик давно под Динамо.стадион их арендует и игроков в аренду берет
Ответить
+1
-10
Кудесник (Луганск - Украина)
06.03.2021 в 19:57
Это ты так объясняешь почему гол не засчитали?
Ответить
+8
-2
aleksandrdre (Краматорск)
06.03.2021 в 19:58
мяч от головы Нкега попадает в Снуницына который уже лежит на линни ворот-в положении внеигры. какие вопросы?
+2
-6
Кудесник (Луганск - Украина)
06.03.2021 в 20:03
Вопрос один: почему он лежит?
+3
-1
Просто football фан (Рівне)
06.03.2021 в 20:09
Там на іншій гілці, стопкадр "положення" з намальованою лінією, яку показували в трансляції - в кого там оффсайд? В бокового судді? Чи, в подающого з кутового, гравця?))) Судді налажали по повній!!!
+3
-1
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 20:13
aleksandrdre (Краматорск) 06.03.2021 в 19:58мяч от головы Нкега попадает в Снуницына который уже лежит на линни ворот-в положении внеигры. какие вопросы?.....Питання одне: яка сила (шкільний курс фізики) уклала Снуніцина на лінію воріт??? Чи він туди сам ляг???
0
0
Кудесник (Луганск - Украина)
06.03.2021 в 19:53
Думаю, что Гельзин выразил общую точку зрения. Кстати, кроме чистейшего гола в ворота Шахтера, там был еще чистейший пенальти в ворота Шахтера. Единственно, чем мог в том эпизоде судья помочь супер команде - отменить гол и назначить пенальти. Тоже беспредел, но хотя бы что-то лепетать по делу можно было. Но для этого надо иметь какое-то количество мозгов...
Ответить
+8
-1
Sandra777 (Львів)
06.03.2021 в 19:53
Гебельс Тв і базар ліга мароз включають)))) га@мн@ вам а не теле пул
Ответить
+7
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
06.03.2021 в 19:51
Гільзін чітко все сказав!
Ответить
+9
0
Не чесний президент (Полтава)
06.03.2021 в 19:50
А что вы хотели от бандита, зарабатывающем на металолломе - быть культурным? Позорище!!!!!
Ответить
0
-8
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:51
Сейчас это не важно,важно то,что он правду сказал ,так как есть!
Ответить
+7
-1
Одіссей (Донецьк)
06.03.2021 в 19:49
Та и с бабками пролетел ...Динамо обещало за ничейку аренду немного скостить. Ну на 150 тысяч ? Да на 150 тысяч правда ...гривен!
Ответить
+1
-4
дедушка (Сумы)
06.03.2021 в 19:49
Это кто там честный,Морозов что ли?Чемпион в составе Зари,а что он прёт на Зарю после каждого матчаПостыдился бы заявлять о своём чемпионстве.А гол чистый Браво Гельзин,прав 100%
Ответить
+8
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.03.2021 в 19:48
Гельзин молодец, все по делу сказал. А Морозов пусть своим чемпионством подотрётся, если он продался и комментирует с целью отмазывать кротов.
Ответить
+5
0
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:48
Морзов строят из себя девственницу-шлюха ахметовская
Ответить
+7
-1
ВиктАн
06.03.2021 в 19:47
А как иначе исправить судейский беспредел??? Тот случай, что несмотря на маты, адекватные болельщики за него.
Ответить
+5
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
06.03.2021 в 19:45
пхахахаха,вот гельзин дал жару этим питарасам анальным)))))
Ответить
+7
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2021 в 19:45
Експєрди , наче дядя Коля з дядєй Васєй під під'їздом під папіроску з півком .
Ответить
+5
-1
avatar
donkrot (Донецк)
06.03.2021 в 19:43
Что там по договорнякам, пан Гельзин?
Ответить
+3
-5
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2021 в 19:50
Так він про договорняк і вилаявся , кротячий ! Що там не зрозуміло - на чістом вєлікоскрєпном язику , між іншим !
Ответить
+5
-1
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 19:43
А Гельзін мужик, уважуха!!!
Ответить
+5
-3
Просто football фан (Рівне)
06.03.2021 в 19:46
Мабуть прилетить штраф. Але реально крик душі в людини, яка вкладає бабки в цей цирк, який у нас в країні називають футболом.... Так судити не можна!
Ответить
+7
-1
balamyt (Boston)
06.03.2021 в 20:16
Вот и Коломойский с Яриком о том же говорили..ВСЕ ВРЕМЯ Поэтому ,при всех успехах их команд в ЕВРО кубках ..чемпионство в Украине им не светило..Вот это настоящий бандитизм..УПЛ это не АПЛ.. ЧУ явно не хватает интриги ...Ничьи Шахтера или ДинамоК ( не говоря о поражениях воспринимаются как провал )..Это не нормально...футбол это игра с интригами..А судьи должны быть нейтральными
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2021 в 19:43
Грьобаний іспанський стид !( Про офсайд і експєрдів)
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+7
-2
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 19:41
Скоро журнашлюшок з Футболів будуть бити... Матюки це тільки початок...
Ответить
+4
-2


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