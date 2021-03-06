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ВИДЕО, как Гельзин ворвался в прямой эфир Футбол 1 и обматерил судей
Матерится можно?
Скриншот з каналу Футбол 1
Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир канала Футбол 1 во время интервью главного тренера команды Юрия Калитвинцева:
"Скажи, что ******* судья, оторвал голову *****, так и говори. Чего ты стесняешься, *****. Что вы все молчите, *****. А что мне говорить? Все видят. 93% засчитывают гол по телевидению. Что вы рассказываете? Что эти эксперты, *****, рассказывают. Чистый гол отменяется, *****. ****, для чего этот ******* итальянец находится в стране? Меняйте, ****, их всех, *****! " - сказал Гельзин.
Отметим, что такую реакцию вызвал
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