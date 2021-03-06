ВИДЕО, как Гельзин ворвался в прямой эфир Футбол 1 и обматерил судей

Вот и Коломойский с Яриком о том же говорили..ВСЕ ВРЕМЯ Поэтому ,при всех успехах их команд в ЕВРО кубках ..чемпионство в Украине им не светило..Вот это настоящий бандитизм..УПЛ это не АПЛ.. ЧУ явно не хватает интриги ...Ничьи Шахтера или ДинамоК ( не говоря о поражениях воспринимаются как провал )..Это не нормально...футбол это игра с интригами..А судьи должны быть нейтральными