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Луиш Каштру: Хочу выделить отдачу своих футболистов на ужасном поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" подвел итоги победы над "олимпийцами"

Луиш Каштру: Хочу выделить отдачу своих футболистов на ужасном поле

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал минимальную победу над "Олимпиком" в матче 17-го тура УПЛ.

"Очень сложная игра, поле находилось в ужасном состоянии, как будто была война. Однако команда адаптировалась, старалась играть, иногда более практично, но взяли три очка – это была наша главная цель.

Мы играли против очень хорошо организованного соперника, которая заставила нас сегодня поработать, но мы смогли заработать три очка. Хочу выделить полную отдачу работе своих футболистов на ужасном поле. Невозможно играть на таком поле, как нам, так и Олимпику.

Команда всегда готова и знает, как обороняться, но бывают моменты, когда соперник более компетентен и тогда они создавали нам проблемы. Стандартные положение – это были плохие моменты для нас, когда соперник создал для нас существенные проблемы.

Мы выходим из сложных ситуаций, так будет и дальше, будем бороться до последних секунд. Не думайте, что мы будем сдаваться, это характер нашей команды – мы не сдаемся. Мы сейчас переживаем не совсем хороший период, это правда. Такие сложные периоды происходят со всеми, такое происходит сейчас и с нами, но мы будем идти по нашему пути и не будем сдаваться", - рассказал Каштру.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
06.03.2021 в 20:09
Весною погане поле,літом спека,осінню дощі,зимою сніг і холод,і так по колу.
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+2
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LEVgcUqs (Чернігів)
06.03.2021 в 20:03
Ну накінець, Каштру знайшов відмазку- "ужаснейшее поле", хтось мабуть підказав, а то програють , а причин не може знайти.
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+2
0
UA Hero (Chernivtsi)
06.03.2021 в 20:09
О!!!! Ось воно!!! Це поле винно!!!
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+1
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