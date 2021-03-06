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Калитвинцев: Если бы я был арбитром, я бы засчитал гол. Мое мнение субъективно

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "олимпийцев" подвел итоги матча с "горняками"

Калитвинцев: Если бы я был арбитром, я бы засчитал гол. Мое мнение субъективно

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от "Шахтера" в матче 17-го тура УПЛ.

"Не скажу, что незасчитанный наш гол это ключевой момент. Также ключевым можно назвать момент, когда мы не забили мяч. Конечно, если бы я был арбитром, я бы его засчитал. Мое мнение субъективно. Гол отменили, поэтому не вижу смысла что-то говорить. Я останусь при своем мнении. Говорил ребятам в раздевалке, что будут еще 45 минут и надо играть. Мы проиграли, но этот момент не был ключевым.

Сейчас на эмоциях могу сказать, что игра понравилась. Первые 20 минут было уважение со стороны нашей команде лидеру. Но так нельзя в спорте. После этого ребята остыли и старались делать то, о чем говорили на установке. Полностью не могут быть доволен, потому что проиграли, хотя результат уходит на второе место. Отдача, которая была, меня порадовала, мы хотели забить, не боялись проиграть, боялись не выиграть. Это радует, это говорит о перспективе команды. Мы на правильном пути, надо удержать этот настрой. За результат отвечаю я. Ребята сыграли на хорошем уровне в игре с лидером нашего чемпионата", - рассказал Калитвинцев.

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В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
06.03.2021 в 21:00
Калитвинцев только пришел и не хочет сразу начинать со скандала. Но когда поймет, что это не единичный случай а система, надо будет выбирать, или уходить, ил бороться с этим.
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