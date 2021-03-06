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Бывший арбитр о возмущении Гельзина: Чувствует, что к одной из команд относятся благодушно, выше, чем к другой
Мнение Константина Вихрова относительно судейства матча Олимпик - Шахтер
Олександр Приходько
Бывший футболист, арбитр и функционер Константин Вихров прокомментировал судейство матча "Олимпик" - "Шахтер" (0:1).
- Решение отменить гол Нкенга – это выдумки того человека, который сидел за монитором ВАР, а также арбитра в поле. Ведь, подробно разобрав ситуацию, можно понять, что нарушение правил против Трубина не было, потому что Трубин сам толкался и нарушал правила против игрока "Олимпика". Если абстрагироваться от всех деталей – это пенальти в ворота "Шахтера" за толчок вратарем в спину игрока "Олимпика".
Игрок лежал на земле, состоялся удар по воротам, мяч оказался в сетке – какой офсайд? Офсайда и близко не было. Вообще, ВАР у нас не правильно используется. ВАР должен вмешиваться в игру, когда есть явное нарушение правил, не замеченное арбитром в поле. А мелкие единоборства, определения умысла игроков и так далее – это не прерогатива ВАР. Как, например, в эпизоде со второй карточкой Бабенко: не было ни умысла, ни грубой игры со стороны Бабенко. Он просто неправильно выставил ногу, за что был ошибочно наказан второй желтой.
- Владислав Гельзин бурно отреагировал на судейство этого матча...
- Если убрать с его спича нецензурную лексику, то он прав. "Олимпик" играл в добротный футбол, но когда натыкаешься на такие судейские ошибки, то чувствуешь, что к одной из команд арбитры относятся благодушно, выше, чем к другой. И это уже, конечно, не спортивный принцип.
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