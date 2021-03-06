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Бывший арбитр о возмущении Гельзина: Чувствует, что к одной из команд относятся благодушно, выше, чем к другой

Премьер-лига
(6 голосов)

Мнение Константина Вихрова относительно судейства матча Олимпик - Шахтер

Бывший арбитр о возмущении Гельзина: Чувствует, что к одной из команд относятся благодушно, выше, чем к другой

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший футболист, арбитр и функционер Константин Вихров прокомментировал судейство матча "Олимпик" - "Шахтер" (0:1).

- Решение отменить гол Нкенга – это выдумки того человека, который сидел за монитором ВАР, а также арбитра в поле. Ведь, подробно разобрав ситуацию, можно понять, что нарушение правил против Трубина не было, потому что Трубин сам толкался и нарушал правила против игрока "Олимпика". Если абстрагироваться от всех деталей – это пенальти в ворота "Шахтера" за толчок вратарем в спину игрока "Олимпика".

Игрок лежал на земле, состоялся удар по воротам, мяч оказался в сетке – какой офсайд? Офсайда и близко не было. Вообще, ВАР у нас не правильно используется. ВАР должен вмешиваться в игру, когда есть явное нарушение правил, не замеченное арбитром в поле. А мелкие единоборства, определения умысла игроков и так далее – это не прерогатива ВАР. Как, например, в эпизоде ​​со второй карточкой Бабенко: не было ни умысла, ни грубой игры со стороны Бабенко. Он просто неправильно выставил ногу, за что был ошибочно наказан второй желтой.

- Владислав Гельзин бурно отреагировал на судейство этого матча...

- Если убрать с его спича нецензурную лексику, то он прав. "Олимпик" играл в добротный футбол, но когда натыкаешься на такие судейские ошибки, то чувствуешь, что к одной из команд арбитры относятся благодушно, выше, чем к другой. И это уже, конечно, не спортивный принцип.

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В статье: Мирослав Ступар
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Комментарии (7)
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Viktor Ivanjvich
06.03.2021 в 21:56
Примерно половина из 47-и ошибок повлияли на итоговый результат матчей. Чаще всего ошибались в пользу "Колоса", но и против этой команды такое же количество допущенных ошибок, поэтому в итоге ковалевская команда "вышла в ноль". В пользу "Львова" было шесть ошибок, а против – только одна. И наоборот: в пользу "Зари" – одно ошибочное решение судей, а против нее – целых шесть.Против "Руха" не ошибались вообще. В пользу "Динамо" на две ошибки меньше, чем против него. Относительно "Шахтера" – точно наоборот.
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0
0
Mike7 (Рівне)
06.03.2021 в 21:14
Ось так тягнуть Шахтар до чемпіонства.
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+10
-1
prostors (Вольногорск)
06.03.2021 в 20:42
Киевский Шахтер позор Украинского футбола.
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+17
-5
avatar
IvaneZZZ (Киев)
06.03.2021 в 21:21
Он такой же киевский как и харьковский
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+2
0
avatar
vava170782
06.03.2021 в 21:45
Якщо Донецьк і Луганськ повернуться в Україну скажемо за 2-3 роки, то жоден футболіст(бразильський) назад в Донецьк неповернеться! Тому кроти ще довго будуть базуватись в Києві, тому вони і не ті і не ті...
+1
0
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Viktor Ivanjvich
06.03.2021 в 20:39
Бойко ещё ТОТ.. он столько начудил и не только на ВАРе но и как судья в поле НО ПРОДОЛЖАЕЕТ СПОКОЙНО судить и получать зарплату-
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+11
-5
prostors (Вольногорск)
06.03.2021 в 20:38
Он не просто чувствует. Его поставили раком и сказали так надо.
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+8
-4


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