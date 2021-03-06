Форвард Ворсклы Кулач: Никаких вопросов быть не может насчет победы над Мариуполем

Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач прокомментировал победу над "Мариуполем" в матче 17-го тура УПЛ.

"Мы создали кучу моментов, у соперника 1 удар по воротам или сколько там. Полностью контролировали игру, заслуженно выиграли. Тут никаких вопросов быть не может. Хорошо играл вратарь соперника Жека Гальчук, выручал их.

Так бывает, но ничего. 1:0. Как говорили: "Лучше 10 раз по 1:0". Мы рады победе", – рассказал Кулач.