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Форвард Ворсклы Кулач: Никаких вопросов быть не может насчет победы над Мариуполем
Нападающий полтавчан считает победу над "азовцами" полностью заслуженной
Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач прокомментировал
"Мы создали кучу моментов, у соперника 1 удар по воротам или сколько там. Полностью контролировали игру, заслуженно выиграли. Тут никаких вопросов быть не может. Хорошо играл вратарь соперника Жека Гальчук, выручал их.
Так бывает, но ничего. 1:0. Как говорили: "Лучше 10 раз по 1:0". Мы рады победе", – рассказал Кулач.
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Источник:"Футбол NEWS"
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