Сергей Морозов: Господин Гельзин, я чемпион СССР. Говорю объективно не только о Шахтере

Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов прокомментировал критику президента донецкого "Олимпика" Владислав Гельзина.

"Для многих президентов наших тренер – это никто. Гельзин заходит и говорит: "Что ты говоришь?" Господин Гельзин, я чемпион Советского Союза. Господин Гельзин, я думаю, что один из экспертов, который нормально всегда объективно говорит не только о "Шахтере", но и о всех командах. Ваше поведение сегодня не достойно украинского футбола", – рассказал Морозов.

После матча Морозов так оценивал эпизод с незасчитанным голом "олимпийцев" .