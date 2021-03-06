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Сергей Морозов: Господин Гельзин, я чемпион СССР. Говорю объективно не только о Шахтере

Премьер-лига
(2 голосов)

Эксперт "Футбол 1/2/3" ответил на заявление президента "Олимпика"

Сергей Морозов: Господин Гельзин, я чемпион СССР. Говорю объективно не только о Шахтере

Трансляция "Футбол 1/2/3"

Новина українською

Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов прокомментировал критику президента донецкого "Олимпика" Владислав Гельзина.

"Для многих президентов наших тренер – это никто. Гельзин заходит и говорит: "Что ты говоришь?" Господин Гельзин, я чемпион Советского Союза. Господин Гельзин, я думаю, что один из экспертов, который нормально всегда объективно говорит не только о "Шахтере", но и о всех командах. Ваше поведение сегодня не достойно украинского футбола", – рассказал Морозов.

После матча Морозов так оценивал эпизод с незасчитанным голом "олимпийцев".

"Надо разобраться для начала – была ли это блокировка вратаря или нарушение, допустим, со стороны вратаря. Если блокировка вратаря – то потом это уже вне игры. В этом моменте очень сложно разобраться, потому что нужно смотреть, как трактуется блокировка вратаря", – сказал Морозов.

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В статье: Сергей Морозов
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.03.2021 в 23:47
"Я артист больших и малых академических театров..."(С) Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
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Dardolis (Первомайск)
06.03.2021 в 23:45
Чемпионы СЫСЫСЫРЫ не ошибаются, не продаются или как? Довод, конечно, жесть...
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xapyga (Запорожье)
06.03.2021 в 23:28
Да я уже поржал, над тобой Морозов
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