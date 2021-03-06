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Сергей Морозов: Господин Гельзин, я чемпион СССР. Говорю объективно не только о Шахтере
Эксперт "Футбол 1/2/3" ответил на заявление президента "Олимпика"
Трансляция "Футбол 1/2/3"
Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов прокомментировал
"Для многих президентов наших тренер – это никто. Гельзин заходит и говорит: "Что ты говоришь?" Господин Гельзин, я чемпион Советского Союза. Господин Гельзин, я думаю, что один из экспертов, который нормально всегда объективно говорит не только о "Шахтере", но и о всех командах. Ваше поведение сегодня не достойно украинского футбола", – рассказал Морозов.
После матча Морозов так оценивал эпизод с
"Надо разобраться для начала – была ли это блокировка вратаря или нарушение, допустим, со стороны вратаря. Если блокировка вратаря – то потом это уже вне игры. В этом моменте очень сложно разобраться, потому что нужно смотреть, как трактуется блокировка вратаря", – сказал Морозов.
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