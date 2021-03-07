Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер
Горняки победили, но привкус остался
фото - Олександр Приходько
"Шахтер" после двух поражений подряд стремился реабилитироваться. В целом переигрывал "Олимпик" по всем компонентам, что вылилось в минимальную победу. Все бы ничего, но во время игры арбитр решил отменить гол команды Калитвинцева, и найти логическое объяснение этому эпизоду крайне сложно. Как следствие, "Шахтер" победил, но по репутации нанесен ощутимый удар, хотя ошибки допустил рефери Юрий Иванов. Как прошла игра, смотрите в фото репортаже от Александра Приходько.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Минай - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Холанд травмировал ногу до крови и был заменен в матче с Баварией
- Кулач догнал Шахаба, впереди только Цыганков. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО