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Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки победили, но привкус остался

Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" после двух поражений подряд стремился реабилитироваться. В целом переигрывал "Олимпик" по всем компонентам, что вылилось в минимальную победу. Все бы ничего, но во время игры арбитр решил отменить гол команды Калитвинцева, и найти логическое объяснение этому эпизоду крайне сложно. Как следствие, "Шахтер" победил, но по репутации нанесен ощутимый удар, хотя ошибки допустил рефери Юрий Иванов. Как прошла игра, смотрите в фото репортаже от Александра Приходько.

Фотогалерея

Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 1Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 2Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 3Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 4Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 5Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 6Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 1Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 2Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 3Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 4Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 5Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 1Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 2Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 3Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 4Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 5Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 6Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 7Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 8Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 9Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 10Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 11Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 12Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 13Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 14Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 15Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 16Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 17Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 18Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 19Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 20Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 21Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 22'Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 23Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер - фото 24
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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) фото
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