Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер

"Шахтер" после двух поражений подряд стремился реабилитироваться. В целом переигрывал "Олимпик" по всем компонентам, что вылилось в минимальную победу. Все бы ничего, но во время игры арбитр решил отменить гол команды Калитвинцева, и найти логическое объяснение этому эпизоду крайне сложно. Как следствие, "Шахтер" победил, но по репутации нанесен ощутимый удар, хотя ошибки допустил рефери Юрий Иванов. Как прошла игра, смотрите в фото репортаже от Александра Приходько.

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