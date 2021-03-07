Антигерой футбольного дня. Арбитр УПЛ

Честно говоря, нет ничего хуже, чем писать про арбитров, но выбора не осталось.

Следить за украинским чемпионатом становится невозможно. Вместо того, чтобы анализировать тренерские ходы, появление молодых звездочек или усилия ветеранов, мы все время сбиваемся на разговоры про судей.

Тренеры возмущаются, игроки не соглашаются, дошло до того, что президент "Олимпика" в прямом эфире минуту матерился после того, как у его команды отобрали гол. Такими темпами мы и до мордобоя дойдем, почему нет? Уровень арбитража и, что немаловажно, доверия к арбитражу катится вниз "стремительным домкратом".

Просто почитайте, что об этом говорят бывшие судьи, которые разбираются в вопросе побольше нас с вами.

14.02. "Колос" - "Шахтер" - 0:0 "(герой" Виталий Романов)

Мирослав Ступар: "На 90+2-й минуте Соломон подал мяч с фланга в штрафную "Колоса", двое игроков "Шахтера" открывались на передачу и один из них, - Фернандо, - упал на газон, споткнувшись о ногу оппонента. Игорь Пасхал справедливо не зафиксировал фол. Но остались непонятны действия арбитра ВАР Романова. Согласно протоколу, арбитр ВАР должен вмешиваться в эпизод только при очевидной ошибке арбитра в поле. Если бы в поле судил Виталий Романов, то он, думаю, назначил бы пенальти в этом эпизоде. И тем самым испортил бы матч".

20.02. "Львов" - "Колос" - 0:2 ("герой" Виктор Копиевский)

Мирослав Ступар: "Пенальти не назначается за попадание мяча в руку после контакта с головой или телом, включая ступню, этого же игрока. Все по "методичке", и арбитру ФИФА, которым является Виктор Копиевский, стоило бы знать такие простые вещи".

27.02. "Колос" - "Рух" - 1:2 ("герой" Александр Омельченко)

Мирослав Ступар: "В площади ворот двое игроков "Колоса" атаковали вратаря, а там вообще нельзя прикасаться к голкиперу. Тем более у него были подняты руки, это не была игра плечом в плечо, поэтому любое прикосновение к голкиперу в такой ситуации – фол. Здесь нападающие банально протаранили Мысака, а арбитр засчитал гол. Ошибочное решение Омельченко".

28.02. "Минай" - "Олимпик" - 2:1 ("герой" Роман Блавацкий)

Сергей Шебек: "11-метровый за попадание мяча в руку Зотько в конце первого тайма – свидетельство низкой квалификации судьи. Арбитры УПЛ не должны так ошибаться. Цимбалюк выбивал мяч из штрафной и случайно попал в руку Зотько. Это был неожиданный мяч, прилетевший от своего. Рука была в естественном положении, почти прижата к корпусу.

Вторая грубая ошибка произошла на 76-й минуте, когда арбитр показал Лебеденко желтую карточку за симуляцию вместо закономерного пенальти в ворота "Миная". Лебеденко в штрафной соперника пробросил мяч себе на ход, а Маембе намеренно рукой ударил оппонента по лицу. Здесь не только пенальти, но и предупреждение для игрока "Миная" за умышленный удар соперника".

3.03. "Динамо" - "Колос" - 0:0 ("герой" Денис Шурман)

Мирослав Ступар: "Караваев с правого фланга подал в центр штрафной, Супряга открывался на мяч, однако Гавриш левой рукой дергает оппонента и не дает возможности ему сыграть в мяч. Это очевидное нарушение правил. Похожий эпизод в поединке чемпионата "Шахтер" - "Рух" скрупулезно был "разобран" системой видеоповторов и закончился назначением пенальти, а здесь Андрей Коваленко и Денис Шурман проигнорировали нарушение правил, навредив одной из команд. Это грубая ошибка, природу которой трудно объяснить".

6.03. "Олимпик" - "Шахтер" - 0:1 ("герой" Юрий Иванов)

Константин Вихров: "Решение отменить гол Нкенга – это выдумки того человека, который сидел за монитором ВАР, а также арбитра в поле. Ведь, подробно разобрав ситуацию, можно понять, что нарушение правил против Трубина не было, потому что Трубин сам толкался и нарушал правила против игрока "Олимпика". Если абстрагироваться от всех деталей – это пенальти в ворота "Шахтера" за толчок вратарем в спину игрока "Олимпика".

"Олимпик" играл в добротный футбол, но когда натыкаешься на такие судейские ошибки, то чувствуешь, что к одной из команд арбитры относятся благодушно, выше, чем к другой. И это уже, конечно, не спортивный принцип".

***

Подобных разборов можно найти десятки на любом украинском футбольном сайте. Их становится все больше с каждой неделей, с каждым месяцем, с каждым новым сезоном. Это удивительная история. Наши клубы в Европе выступают успешнее, чем сербы, турки или словенцы, но арбитры из этих чемпионатов обслуживают матчи плей-офф Лиги чемпионов. А украинские?

При этом диалога и ответов на вопросы, почему все настолько плохо, нету. Глава судейского комитета Лучано Лучи и президент УАФ Андрей Павелко интервью не дают, арбитры тоже. Система надежно упакована и защищена от любых веяний извне. И гниет. А смрад, который оттуда доносится, мешает смотреть чемпионат.

"Перемен требуют наши глаза!" - господа чиновники. Иначе ситуация взорвется, и тирада Гельзина покажется вам выступлением на детском утреннике.