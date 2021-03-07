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Динамо - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Во второй раз в сезоне команды встретятся в Киеве

Динамо - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Матчем между киевским "Динамо" и закарпатским "Минаем" будет открыт воскресный день 17-го тура УПЛ. Первоначально ожидалось, что битва пройдет в Ужгороде, но за несколько дней до матча было принято решение сыграть в Киеве. Закарпатская область отправлена в красную зону и матчи со зрителями там проводить пока нельзя.

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Вчера донецкий "Шахтер" минимально обыграл "Олимпик", сократив отрыв от "Динамо" до одного пункта. Сегодня у столичного клуба отличный шанс укрепить лидерство. Нужно лишь обыграть "Минай". В 14:00 начало матча.

Favbet-лига. 17-й тур
7 марта. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" 14:00 "Минай"

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (4)
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uprise (Минск)
07.03.2021 в 13:16
Одно удаление и пенальти! Кто больше?
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uprise (Минск)
07.03.2021 в 13:17
Или просто лягут? Денег же даже на привезти болел ведь хватило.
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
07.03.2021 в 12:48
Домашние матчи Динамо, Зари, Днепр-1 можно бесплатно смотреть по ТК 2+2, на Ютуб, на этом сайте; ТК Ф1\2\3 их не транслирует. Гостевые игры, которые транслирует Ф1\2\3, - можно посмотреть только за оплату на Ф1\2\3 или др. . Хотелось бы узнать об этом мнение сторонников Ф1\2\3.
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
07.03.2021 в 12:50
к первой части ещё УНИАН
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