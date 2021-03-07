Динамо - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Матчем между киевским "Динамо" и закарпатским "Минаем" будет открыт воскресный день 17-го тура УПЛ. Первоначально ожидалось, что битва пройдет в Ужгороде, но за несколько дней до матча было принято решение сыграть в Киеве. Закарпатская область отправлена в красную зону и матчи со зрителями там проводить пока нельзя.

Вчера донецкий "Шахтер" минимально обыграл "Олимпик", сократив отрыв от "Динамо" до одного пункта. Сегодня у столичного клуба отличный шанс укрепить лидерство. Нужно лишь обыграть "Минай". В 14:00 начало матча.

Favbet-лига. 17-й тур

7 марта. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" 14:00 "Минай"