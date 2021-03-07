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Динамо - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Во второй раз в сезоне команды встретятся в Киеве
Фото - ФК Динамо
Матчем между киевским "Динамо" и закарпатским "Минаем" будет открыт воскресный день 17-го тура УПЛ. Первоначально ожидалось, что битва пройдет в Ужгороде, но за несколько дней до матча было принято решение сыграть в Киеве. Закарпатская область отправлена в красную зону и матчи со зрителями там проводить пока нельзя.
Вчера донецкий "Шахтер" минимально обыграл "Олимпик", сократив отрыв от "Динамо" до одного пункта. Сегодня у столичного клуба отличный шанс укрепить лидерство. Нужно лишь обыграть "Минай". В 14:00 начало матча.
Favbet-лига. 17-й тур
7 марта. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" 14:00 "Минай"
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