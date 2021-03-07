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Заря - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Продолжение победной серии или успешный дебют тренера львовян?

Заря - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - Oleksandr Prykhodko

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" неделю назад сумела нанести первое поражение "Шахтеру" в чемпионате, а после еще и прошла "Верес" в кубке. В среду Виктор Скрипник дал отдохнуть некоторым игрокам основы, но сегодня точно выпустит всех проверенных бойцов. Задача - добыть седьмую победу подряд.

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"Львов" сейчас переживает очередной кризис. Команда дважды проиграла в чемпионате, после чего был уволен Виталий Шумский. Его место занял Анатолий Бессмерный, который попытается успешно стартовать в новом клубе. Вот только как это сделать, оппонент - скоростной поезд, не желающий делать никаких остановок и сметающий все на своем пути?

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7 марта, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
"Заря" 17:00 "Львов"

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов
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