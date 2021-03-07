Заря - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Луганская "Заря" неделю назад сумела нанести первое поражение "Шахтеру" в чемпионате, а после еще и прошла "Верес" в кубке. В среду Виктор Скрипник дал отдохнуть некоторым игрокам основы, но сегодня точно выпустит всех проверенных бойцов. Задача - добыть седьмую победу подряд.

"Львов" сейчас переживает очередной кризис. Команда дважды проиграла в чемпионате, после чего был уволен Виталий Шумский. Его место занял Анатолий Бессмерный, который попытается успешно стартовать в новом клубе. Вот только как это сделать, оппонент - скоростной поезд, не желающий делать никаких остановок и сметающий все на своем пути?

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7 марта, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

"Заря" 17:00 "Львов"