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Милевский выйдет в стартовом составе на Динамо

Премьер-лига
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Артём впервые сыграет против киевлян после возвращения

Милевский выйдет в стартовом составе на Динамо

Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура УПЛ "Динамо" – "Минай".

С первых минут у гостей выйдет экс-форвард киевлян Артём Милевский. У столичного клуба из-за травмы отсутствует Виктор Цыганков.

"Динамо": Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Буяльский, де Пена – Беседин

Запасные: Бойко, Тымчик, Сидклей, Леднев, Шепелев, Андриевский, Дуэлунд, Родригеш, Супряга

"Минай": Попович, Пыняшко, Матич, Малепе, Снижко, Ахмедзаде, Хахлев, Кныш, Лопыренок, Ковтун, Милевский

Запасные: Каниболоцкий, Петрусенко, Ткачук, Угочукву, Маембе, Кожанов, Карась, Кополовец, Шиндер

Начало матча – в 14.00.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев)
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