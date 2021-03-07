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Милевский выйдет в стартовом составе на Динамо
Артём впервые сыграет против киевлян после возвращения
Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура УПЛ "Динамо" – "Минай".
С первых минут у гостей выйдет экс-форвард киевлян Артём Милевский. У столичного клуба из-за травмы отсутствует Виктор Цыганков.
"Динамо": Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Буяльский, де Пена – Беседин
Запасные: Бойко, Тымчик, Сидклей, Леднев, Шепелев, Андриевский, Дуэлунд, Родригеш, Супряга
"Минай": Попович, Пыняшко, Матич, Малепе, Снижко, Ахмедзаде, Хахлев, Кныш, Лопыренок, Ковтун, Милевский
Запасные: Каниболоцкий, Петрусенко, Ткачук, Угочукву, Маембе, Кожанов, Карась, Кополовец, Шиндер
Начало матча – в 14.00.
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