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Один из лидеров второй лиги арендовал хавбека Миная

Премьер-лига
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Шпак проведёт ближайший год в "Эпицентре"

Один из лидеров второй лиги арендовал хавбека Миная

ФК Минай

Новина українською

Один из лидеров группы А второй лиги "Эпицентр" арендовал полузащитника "Миная" Алексея Шпака.

Соглашение рассчитано на ближайший год, сообщает meta-ratings.com.ua.

Также на просмотре на турецком сборе находятся еще три потенциальных новичка. Их будущее решится после заключительных спаррингов со сборной Монголии и "Кривбассом".

Пока же подопечные Игоря Бадло в контрольных матчах уступили "Металлисту 1925" — 1:2 и с одинаковым счетом — 1:1 сыграли с "Арисом" (Казахстан) и запорожским "Металлургом".

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В статье: ФК Минай Олексій Шпак
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