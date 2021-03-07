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Один из лидеров второй лиги арендовал хавбека Миная
Шпак проведёт ближайший год в "Эпицентре"
ФК Минай
Один из лидеров группы А второй лиги "Эпицентр" арендовал полузащитника "Миная" Алексея Шпака.
Соглашение рассчитано на ближайший год, сообщает meta-ratings.com.ua.
Также на просмотре на турецком сборе находятся еще три потенциальных новичка. Их будущее решится после заключительных спаррингов со сборной Монголии и "Кривбассом".
Пока же подопечные Игоря Бадло в контрольных матчах уступили "Металлисту 1925" — 1:2 и с одинаковым счетом — 1:1 сыграли с "Арисом" (Казахстан) и запорожским "Металлургом".
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