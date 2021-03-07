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Минай вышел на матч с Динамо в футболках с поддержкой травмированного Цымбалюка

Премьер-лига
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Игрок получил тяжелое повреждения как раз в матче против закарпатцев

Минай вышел на матч с Динамо в футболках с поддержкой травмированного Цымбалюка

Олександр Приходько

Новина українською

"Динамо" принимает "Минай" на "Олимпийском" в Киеве в рамках 17-го тура УПЛ. Подопечные Василия Кобина вышли на матч в футболках с поддержкой игрока "Олимпика" Евгения Цимбалюка, который сейчас восстанавливается от перелома ноги.

Отметим, что травму защитник получил как раз в поединке предыдущего тура против "Миная" в единоборстве с нападающим закарпатцев Антоном Шиндером.

К середине первого тайма счет во встрече 0:0. Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь, а видеотрансляцию здесь.

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В статье: Евгений Цимбалюк Минай
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