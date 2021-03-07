Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай вышел на матч с Динамо в футболках с поддержкой травмированного Цымбалюка
Игрок получил тяжелое повреждения как раз в матче против закарпатцев
Олександр Приходько
"Динамо" принимает "Минай" на "Олимпийском" в Киеве в рамках 17-го тура УПЛ. Подопечные Василия Кобина вышли на матч в футболках с поддержкой игрока "Олимпика" Евгения Цимбалюка, который сейчас восстанавливается от перелома ноги.
Отметим, что травму защитник получил как раз
К середине первого тайма счет во встрече 0:0. Текстовую трансляцию можно посмотреть
Популярное сейчас
- Элина Свитолина: На данный момент мое сердце свободно. Видео
- Без Буяльского и возможное появление нового форварда. Эксперт - о составе сборной Украины на мартовские матчи
- Скандал на матче Шахтера, перестрелка Холанда и Левандовского. Главные новости за 6 марта
- Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО