Минай вышел на матч с Динамо в футболках с поддержкой травмированного Цымбалюка

"Динамо" принимает "Минай" на "Олимпийском" в Киеве в рамках 17-го тура УПЛ. Подопечные Василия Кобина вышли на матч в футболках с поддержкой игрока "Олимпика" Евгения Цимбалюка, который сейчас восстанавливается от перелома ноги.

Отметим, что травму защитник получил как раз в поединке предыдущего тура против "Миная" в единоборстве с нападающим закарпатцев Антоном Шиндером.