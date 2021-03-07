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Сикан в матче с Ворсклой получил травму головы и трещину в челюсти
На восстановление нужен месяц
Маріуполь/Автор невідомий
Вчера, в матче 17-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Ворсклой", в конце первого тайма Даниил Сикан в стыке с Александром Скляром получил травму головы и был вынужден покинуть поле. Сегодня выяснилось, что у нападающего приазовцев легкое сотрясение мозга и трещина верхней челюсти. Ориентировочно Даниил сможет вернуться в игру через месяц. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отметим, что Скляр сегодня посетил в полтавской больнице молодого форварда.
В этом же матче еще два футболиста вынужденно покинули поле. О травме Максима Чеха ничего не сообщается, а Георгий Цитаишвили
Поражение от "Ворсклы" стало для подопечных Остапа Маркевича пятым в последних шести матчах в УПЛ. Сейчас "Мариуполь" занимает девятое место.
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