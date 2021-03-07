Сикан в матче с Ворсклой получил травму головы и трещину в челюсти

Вчера, в матче 17-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Ворсклой", в конце первого тайма Даниил Сикан в стыке с Александром Скляром получил травму головы и был вынужден покинуть поле. Сегодня выяснилось, что у нападающего приазовцев легкое сотрясение мозга и трещина верхней челюсти. Ориентировочно Даниил сможет вернуться в игру через месяц. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что Скляр сегодня посетил в полтавской больнице молодого форварда.

В этом же матче еще два футболиста вынужденно покинули поле. О травме Максима Чеха ничего не сообщается, а Георгий Цитаишвили выбыл на два месяца из-за перелома .

Поражение от "Ворсклы" стало для подопечных Остапа Маркевича пятым в последних шести матчах в УПЛ. Сейчас "Мариуполь" занимает девятое место.