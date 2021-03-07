  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сикан в матче с Ворсклой получил травму головы и трещину в челюсти
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сикан в матче с Ворсклой получил травму головы и трещину в челюсти

Премьер-лига
(2 голосов)

На восстановление нужен месяц

Сикан в матче с Ворсклой получил травму головы и трещину в челюсти

Маріуполь/Автор невідомий

Новина українською

Вчера, в матче 17-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Ворсклой", в конце первого тайма Даниил Сикан в стыке с Александром Скляром получил травму головы и был вынужден покинуть поле. Сегодня выяснилось, что у нападающего приазовцев легкое сотрясение мозга и трещина верхней челюсти. Ориентировочно Даниил сможет вернуться в игру через месяц. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что Скляр сегодня посетил в полтавской больнице молодого форварда.

В этом же матче еще два футболиста вынужденно покинули поле. О травме Максима Чеха ничего не сообщается, а Георгий Цитаишвили выбыл на два месяца из-за перелома.

Поражение от "Ворсклы" стало для подопечных Остапа Маркевича пятым в последних шести матчах в УПЛ. Сейчас "Мариуполь" занимает девятое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Мариуполь

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...