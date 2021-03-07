Четыре минуты прострации. Динамо - Минай 3:0

Разницу в классе Василий Кобин компенсировал количеством. Экс-подопечный Мирчи Луческу решил сыграть против лидера УПЛ в пять защитников и четыре хавбека, отрядив в переднюю линию одного Милевского. Артём Владимирович выглядел инертно и очень тяжело. По ходу всей игры посещали мысли, не пора ли ветерану задумываться о завершении карьеры. Ясно, что матч его команды был не из простых по игре в атаке, ведь большинство думали об обороне. Но на лице форварда читалась усталость.

"Динамо" сыграло по классической схеме. Из любопытного обращал на себя внимание выход справа в полузащите Караваева. Цыганков, видимо, не оправился от повреждения, полученного в кубковой встречи против "Колоса". К тому же, в течение следующей недели у "Динамо" очень непростые матчи против "Вильярреала" и "Зари". Все нужны будут в максимальных кондициях.

Первый тайм оказался не из интересных. По счёту интрига была, но по футболу, который предложили команды, нет. "Динамо" больше владело мячом, однако стопорилось в атакующей трети, не имея понимания, как обострить игру. Акцент был сделан на фланговые подачи, опасных из которых практически не было. Отдельно остановимся на персоне Караваева, который себя, похоже, не комфортно чувствовал в полузащите. Александру нужно было смещаться в центр, освобождая фланг для Кендзёры, но что делать в этой зоне - фланговый универсал для себя эту задачу не решил.

Что касается моментов. Реально голевой был в дебюте игры, когда Пыняшко подработал мяч рукой в своей штрафной. Но арбитр ВАР "Дениска" Шурман не увидел игры рукой.

Из других эпизодов отметить можно три: Шапаренко неплохо пробивал метров с тринадцати - Попович справился; Беседин открылся из глубины и замыкал прострел - Попович снова справился; Караваев со своего фланга отдал в центр штрафной - Буяльский дал в перекладину.

Что "Минай"? Ничего. Попытки контратаковать нивелировались классом. Миля пару раз действовал в качестве футзального "столба" на чужой половине и однажды эффектно отдал пас пяткой во фланг. Больше вспомнить ни у ветерана закарпатцев, ни у всей его команды нечего.

На второй тайм "Минай" словно не включился в игру с первых минут. И Киев этим моментально воспользовался. Атака с левого фланга не принесла хозяевам успеха, но мяч на противоположном крае подобрал Кендзёра и откатил под мощный удар Сидорчуку.

Тут же Караваев выскакивал один на один, однако его до штрафной свалил Малепе, сразу же получивший красную.

После этого матч можно было закрывать, но окончательно все вопросы снял де Пена, положив второй гол прямым ударом со штрафного.

В заключительные полчаса футбол был больше похож на доигрывание. Что нечего ловить в этом матче понимал и Василий Кобин, поэтому выпустил на поле даже Кополовца (правда, к тому моменту тренер уже снял Милевского). У Киева было несколько моментов для третьего гола, но подвела жадность де Пены в лучшем из них. Третий забили на последних минутах. Ковтун сыграл в ногу Шепелеву, и Монзуль всё-таки назначила пенальти в ворота "Миная". Короткий разговор Беседина и Родригеса завершился решением, что бить должен Артём. Однако Попович раньше времени покинул рамку, хоть удар и потащил, поэтому вторую попытку взялся исполнять уже люксембуржец, воспользовавшись шансом забить пятый гол в сезоне.

"Динамо" сохраняет лидерство в УПЛ, опережая "Шахтёр" на те же, что и неделю назад, четыре очка. "Минай" остаётся в хвосте: один балл от последнего места.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

Динамо - ФК Минай 3:0

Голы: Сергей Сидорчук 51, Карлос Де Пена 55, Жерсон Родригес 90 (пен.)

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Миккель Дуэлунн 73), Виталий Миколенко (Сидклей 82), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Андриевский 82), Александр Сирота, Артем Беседин, Томаш Кендзёра (Жерсон Родригес 64)

ФК Минай: Андрей Попович, Репо Малепе, Артем Милевский (Антон Шиндер 60), Даниил Кныш, Василий Пыняшко (Михаил Кополовец 71), Рустам Ахмедзаде (Денис Кожанов 55), Алексей Хахлев, Мислав Матич (Шемми Маембе 60), Алексей Ковтун, Максим Лопырёнок (Даниил Карась 55), Александр Снижко

Предупреждения: Мислав Матич 3, Максим Лопырёнок 19, Артем Милевский 25

Удаление: Репо Малепе 54 ("фол последней надежды")

Нереализованный пенальти: Артем Беседин 89 (вратарь)