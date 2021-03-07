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Четыре минуты прострации. Динамо - Минай 3:0

Премьер-лига
(4 голосов)

Киев в дебюте второго тайма отправил соперника в нокаут

Четыре минуты прострации. Динамо - Минай 3:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разницу в классе Василий Кобин компенсировал количеством. Экс-подопечный Мирчи Луческу решил сыграть против лидера УПЛ в пять защитников и четыре хавбека, отрядив в переднюю линию одного Милевского. Артём Владимирович выглядел инертно и очень тяжело. По ходу всей игры посещали мысли, не пора ли ветерану задумываться о завершении карьеры. Ясно, что матч его команды был не из простых по игре в атаке, ведь большинство думали об обороне. Но на лице форварда читалась усталость.

"Динамо" сыграло по классической схеме. Из любопытного обращал на себя внимание выход справа в полузащите Караваева. Цыганков, видимо, не оправился от повреждения, полученного в кубковой встречи против "Колоса". К тому же, в течение следующей недели у "Динамо" очень непростые матчи против "Вильярреала" и "Зари". Все нужны будут в максимальных кондициях.

Первый тайм оказался не из интересных. По счёту интрига была, но по футболу, который предложили команды, нет. "Динамо" больше владело мячом, однако стопорилось в атакующей трети, не имея понимания, как обострить игру. Акцент был сделан на фланговые подачи, опасных из которых практически не было. Отдельно остановимся на персоне Караваева, который себя, похоже, не комфортно чувствовал в полузащите. Александру нужно было смещаться в центр, освобождая фланг для Кендзёры, но что делать в этой зоне - фланговый универсал для себя эту задачу не решил.

Что касается моментов. Реально голевой был в дебюте игры, когда Пыняшко подработал мяч рукой в своей штрафной. Но арбитр ВАР "Дениска" Шурман не увидел игры рукой.

Из других эпизодов отметить можно три: Шапаренко неплохо пробивал метров с тринадцати - Попович справился; Беседин открылся из глубины и замыкал прострел - Попович снова справился; Караваев со своего фланга отдал в центр штрафной - Буяльский дал в перекладину.

Что "Минай"? Ничего. Попытки контратаковать нивелировались классом. Миля пару раз действовал в качестве футзального "столба" на чужой половине и однажды эффектно отдал пас пяткой во фланг. Больше вспомнить ни у ветерана закарпатцев, ни у всей его команды нечего.

На второй тайм "Минай" словно не включился в игру с первых минут. И Киев этим моментально воспользовался. Атака с левого фланга не принесла хозяевам успеха, но мяч на противоположном крае подобрал Кендзёра и откатил под мощный удар Сидорчуку.

Тут же Караваев выскакивал один на один, однако его до штрафной свалил Малепе, сразу же получивший красную.

После этого матч можно было закрывать, но окончательно все вопросы снял де Пена, положив второй гол прямым ударом со штрафного.

В заключительные полчаса футбол был больше похож на доигрывание. Что нечего ловить в этом матче понимал и Василий Кобин, поэтому выпустил на поле даже Кополовца (правда, к тому моменту тренер уже снял Милевского). У Киева было несколько моментов для третьего гола, но подвела жадность де Пены в лучшем из них. Третий забили на последних минутах. Ковтун сыграл в ногу Шепелеву, и Монзуль всё-таки назначила пенальти в ворота "Миная". Короткий разговор Беседина и Родригеса завершился решением, что бить должен Артём. Однако Попович раньше времени покинул рамку, хоть удар и потащил, поэтому вторую попытку взялся исполнять уже люксембуржец, воспользовавшись шансом забить пятый гол в сезоне.

"Динамо" сохраняет лидерство в УПЛ, опережая "Шахтёр" на те же, что и неделю назад, четыре очка. "Минай" остаётся в хвосте: один балл от последнего места.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Динамо - ФК Минай 3:0
Голы: Сергей Сидорчук 51, Карлос Де Пена 55, Жерсон Родригес 90 (пен.)
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Миккель Дуэлунн 73), Виталий Миколенко (Сидклей 82), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Андриевский 82), Александр Сирота, Артем Беседин, Томаш Кендзёра (Жерсон Родригес 64)
ФК Минай: Андрей Попович, Репо Малепе, Артем Милевский (Антон Шиндер 60), Даниил Кныш, Василий Пыняшко (Михаил Кополовец 71), Рустам Ахмедзаде (Денис Кожанов 55), Алексей Хахлев, Мислав Матич (Шемми Маембе 60), Алексей Ковтун, Максим Лопырёнок (Даниил Карась 55), Александр Снижко
Предупреждения: Мислав Матич 3, Максим Лопырёнок 19, Артем Милевский 25
Удаление: Репо Малепе 54 ("фол последней надежды")
Нереализованный пенальти: Артем Беседин 89 (вратарь)

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (67)
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alex69 (Париж)
07.03.2021 в 17:06
пенальти лишний, да еще и перебитие. ну ни к чему, перестаралась Катя.
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.03.2021 в 17:05
Ну що топила Катюха Динамо?Чи воно не тоне?)))
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0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:53
Что понравилось, так это прессинг весь матч. И особенно при 2-0 встречали возле штрафной соперника. Караваев как всегда......
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.03.2021 в 16:31
Я розумію, що ДК сильніше, і виграв все одно. Але суддівство цього Катрусиного кінозалу це просто ...опа... Чисте пенальті... Асистка перелякана, косу жує, Катька про щось там ..издить... Скільки раз кажу, що мужики мають судити мужиків і навпаки...
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+9
-1
мы за динамо (киев)
07.03.2021 в 16:39
непотрібний вже нікому пеналь в кінці гри і є в чистому вигляді "катрусин кінозал". дивіться яка я принципова. добре шо не поставила точку в першому таймі. червону теж давати було лишнім. досить було жовтої. минай потрібно перегравати чисто. до того ж корисний спаринг перед лє.
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+3
0
Dardolis (Первомайск)
07.03.2021 в 16:41
Это не катрусин кинозал...Пеналь должны были поставить и чем нелепей он был бы, тем лучше...Разрядить обстановку и сказать, мол смотрите ошибаются в разные стороны ...Отвод глаз ...
+1
0
Golfik25 (Киев)
07.03.2021 в 16:47
почитай правила, про фол последней надежды и игра рукой в штрафной. И не важно, на это какой это минуте происходит.
+1
0
мы за динамо (киев)
07.03.2021 в 17:03
гра рукою в штрафній одне з порушень де більше всього недоречних випадковостей проти логіки самої гри. попадання мячем в руку, а не гру рукою не так легко буває розрізнити. додавши сюди субьєктивність отримуєм купу випадкових перемог-поразок які вирішують судді. тільки відверта гра рукою викликає в мене бажання бачити пеналь порушнику. але це буває нечасто. пс нинішні вимоги правил дещо намагаються якось врегулювати такі випадки.
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:51
Пенальті на 89 хвилині при 2-0 - це "кіно" для кротів.
Ответить
0
-1
ratio (Дн-жинск)
07.03.2021 в 16:58
Мужики Шахтер с Олимпиком судили. Понравилось ?
Ответить
0
-2
Golfik25 (Киев)
07.03.2021 в 16:27
Отличный матч. Пеналь в 1 тайме, 100% был. Шмонзуль даже, не хотела лично смотреть вар. После этого, я понял, что тяжело будет с ней выиграть матч. Потом появился оффсайд, которого не было. А 2 тайме, можно сказать, начали давить в 2 раза Динамовцы и не без помощи Миная одолели. Красная 100%. Но 2 пеналь, объективно говоря, такой себе. Никто его, особо не просил. Всех с победой.
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+4
-2
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Stuntriding (Киев)
07.03.2021 в 16:23
САМ спортдир на поле вышел, впервые за ШЕСТЬ летЕщё бы Вася переоделся и на поле вышел.Миля,Вася и Кополовец, трио. Дартаньяна не хватает и лошадей на поле. Уже бы и Селезня к себе взялиПо игре, всё понятно. Победа спокойная и ровная. Пенальти? Да уже не важно.Миля всю игру на поле, стоял в центре, ни малейшего движения в сторону мяча, на отбор
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+4
0
grasshopper1 (Харьков)
07.03.2021 в 16:20
Позитивчики от матча: 1. Игра Динамо все же стало получше. За матч сделали вменяемое количество ударов по воротам2. Караваев. В состоянии закрыть весь фланг. Не надо Кендзьору. Ну пожалуйста
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+3
0
DesnaUA (Чернигов)
07.03.2021 в 16:19
Киев бы выиграли этот матч и без пенальти.Первый не поставили,ладно, всё равно было понятно что вопрос времени,и мне хотелось чтобы забивали с игры.Чтобы всякие "умники "не писали уйн..ю.Победа заслуженная,без вопросов вообще.
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+6
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.03.2021 в 16:15
Милевский во втором тайме до 60 мин. (замена) сыграл хорошо, а именно: не допустил внезапной контратаки на ворота Динамо.
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+5
-3
vituynia (Черкассы)
07.03.2021 в 16:10
Спокойная,комфортная победа.Единственное,что смазало впечатление от футбола, дурацкий пенальти, высосанный из пальца,точнее вара.На результат он уже не влиял,но будь соперником киевлян более сильная команда,был бы очередной судейский скандал.Ещё и "супертехнарь" Беседин полез его бить... В остальном,всё спокойно и без нервов.
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+10
-3
DesnaUA (Чернигов)
07.03.2021 в 16:11
Согласен.
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+5
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:13
Думаешь его монзуль просто так поставила?
Ответить
+3
-4
vituynia (Черкассы)
07.03.2021 в 16:23
Формально придраться можно,но таких миллиметровых эпизодов в контактном футболе,которые разве что под микроскопом можно рассмотреть,в каждом матче полным полно,подобные "пенальти" просто раздражают.
+1
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:55
Пенальти на 89 минуте при счете 2-0 - это "кино" для кротов, для отвода глаз от вчерашнего позора.
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
07.03.2021 в 16:15
Там і Шепелев сильно не корчився і не просив, і інші гравці не наполягали. Катя сама вирішила все порішати
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+4
-1
Golfik25 (Киев)
07.03.2021 в 16:19
в первом тайме, 100% был пеналь, но шмонзуль в глаза долбилась, в 2 тайме так себе пеналь, так что, шо так шо так пеналь в итоге получился
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+4
0
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AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:56
Первый (более реальный), но при 0-0 она не поставила. А там уже 2-0, можно было дорисовать, что бы хоть как-то эксперДы смывали вчерашний позор.
0
0
Serhio79 (Kyiv)
07.03.2021 в 16:06
Хто глибоко знає правила - якщо арбітр вимагає перебити пенальті, то його повинен перебивати той самий гравець чи може інший?
Ответить
0
0
UA Hero (Chernivtsi)
07.03.2021 в 16:07
Немає значення...
Ответить
+4
-1
мы за динамо (киев)
07.03.2021 в 16:05
не подобається мені суддівство монзуль. занадто багато втручання. вкдк без надзусиль переміг минай.
Ответить
+7
0
Леонід Скачков (Рівне)
07.03.2021 в 16:05
Дівчата відсудили класно!Все по-справі! Пеналь на Буратіно був,червона в епізоді з Сашком-також.В першому таймі за гру рукою гравця Миная-також правильне рішення.Не той це епізод,коли можна ставити пенальті.Молодці дівчохи!З наступаючим вас св"ятом! Ще б мужики так судили....
Ответить
+3
-10
UA Hero (Chernivtsi)
07.03.2021 в 16:08
І тебе, голубок, зі святом!!!
Ответить
+11
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.03.2021 в 16:12
+4
0
grasshopper1 (Харьков)
07.03.2021 в 16:15
Пенальти как по мне был в первом тайме при игре рукой, но Монзуль не пошла смотреть. А вот второй (который поставили) очень спорный
Ответить
+5
-1
Golfik25 (Киев)
07.03.2021 в 16:21
В первом тайме 100% пеналь.
Ответить
+2
0
krakow (Херсон)
07.03.2021 в 16:05
Пропутинская динама, мытьем и катаньем,на радость патриотам-фраерам,идет к чемпионству Украины. Имиджевые потери страны в этом случае,будут катастрофичными.
Ответить
+6
-18
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:09
Сиди тихо, шмара. Про твою динаму никто не знает, кроме местных алкашей, никто ничего и не заметит.
Ответить
+10
-4
Alex.696 (Немирів)
07.03.2021 в 16:13
Наприклад? Які втрати, оленю?
Ответить
+5
-2
Golfik25 (Киев)
07.03.2021 в 16:48
Ты бухнула перед 8 марта?
Ответить
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
07.03.2021 в 16:03
Всех болельщиков Динамо с победой !!! А что там Милевский, голы праздновал? В кадре не видно было, или это на после игры? ))
Ответить
+11
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:05
У него надо спросить: "а че так ******* играете?"
Ответить
+6
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
07.03.2021 в 16:34
Чьотко Мілю потролив)).
Ответить
+1
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 15:59
На 89 минуте матча при счете 2-0 катя захотела показать себя, как адекватного рефери. При 0-0 пеналь не поставила.
Ответить
+9
-2
DesnaUA (Чернигов)
07.03.2021 в 16:14
Знаешь, лучше бы она его не ставила... Чтобы о всяких кротодрочеров пи.сд.еж@ меньше было...И так бы выиграли
Ответить
+6
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:57
DesnaUA, так в этом то и суть, поэтому она его и поставила (хотя первый более реальный при 0-0 ни в коем случае).
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.03.2021 в 15:59
игроки "Миная" знали, что за центром поля есть ещё одни ворота, куда надо забить мяч? Может Миля на ту сторону поля не пускал?
Ответить
+2
-1
sergkir
07.03.2021 в 15:59
Противно уже смотреть на это горе-судейство когда играют Динамо либо Шахта! Чемпионат для двоих
Ответить
+4
-13
avatar
MES QUE UN CLUB
07.03.2021 в 16:00
А что тебе сегодня не так, обьясни?
Ответить
+8
-3
rjhxb61@ukr.net (киев)
07.03.2021 в 16:44
До "школьника" не достучишься:)) Даже не пытайся.
+2
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:00
А что сегодня не так, кроме того что катя закрывала глаза до 89 минуты матча???
Ответить
+5
-5
avatar
waleo (Киев)
07.03.2021 в 16:01
других не смотришь?
Ответить
+5
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.03.2021 в 16:02
Шахтарю судять все на гора, Динамо несамовито топлять на дно. Мерзотно!
Ответить
+4
-1
sergkir
07.03.2021 в 16:06
Противно вчера шахта, а сегодня динамо
Ответить
+1
-12
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:08
Что именно? Пенальти на 89 минуте матча при счете уже 2-0??? Не позорься, убогий.
+9
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
07.03.2021 в 16:36
sergkir Так ты в конце концов объяснишь от чего тебе противно? Может что то не то съел и тебе не хорошо теперь?
+2
0
мы за динамо (киев)
07.03.2021 в 16:45
ну ви гуманісти. воно вам треба чого в нього ср@чка?
+2
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:58
MES QUE UN CLUB, г0вна оно наелось.
+1
0
Golfik25 (Киев)
07.03.2021 в 16:29
К чему претензии?
Ответить
+2
0
ГенриВол (Волочиськ)
07.03.2021 в 15:58
Ні чого дивного, так і повинні були вигравати. В кінці гри можна було не давати пенальті. Не на стільки він там був.
Ответить
+10
-2
UA Hero (Chernivtsi)
07.03.2021 в 15:59
Він там був. Але можна було і не давати.
Ответить
+10
-2
sergkir
07.03.2021 в 16:01
Защитникам лучше не трогать мяч в своей штрафной когда играет Динамо
+3
-12
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:02
sergkir, таким как ты лучше вообще ничего не писать, от слова НИЧЕГО!!!
+12
-3
UA Hero (Chernivtsi)
07.03.2021 в 16:03
sergkir Троляка, іди подрочи рижому татарину....
+8
-3
sergkir
07.03.2021 в 16:04
Kruk ну ведь первое решение было правильное
+1
-8
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 16:06
Та все понятно. Просто не пиши.
+6
-3
oda1979 (Запорожье)
07.03.2021 в 15:56
Как Артемка играл? Трезвый или как обычно?
Ответить
+5
-1
UA Hero (Chernivtsi)
07.03.2021 в 15:57
Старався, скотиняка. Ще й постригся.
Ответить
+4
0
UA Hero (Chernivtsi)
07.03.2021 в 15:57
Ответить
+3
0
avatar
waleo (Киев)
07.03.2021 в 16:03
постоя в центре поля. Зарплата в кармане.
Ответить
+7
-1
ГенриВол (Волочиськ)
07.03.2021 в 16:03
Два Артьомки грали як обично
Ответить
+5
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 15:54
С заслуженной победой!!!
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+11
-3


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