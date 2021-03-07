Премьер-лига
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Кополовец сыграл в УПЛ впервые за шесть лет
Футболист вышел на замену в матче против "Динамо"
В рамках 27-го тура УПЛ "Динамо" принимает "Минай" на НСК "Олимпийский". На 71-й минуте матча на поле вышел полузащитник закарпатцев Михаил Кополовец, заменив Василия Пиняшко.
Это первый матч игрока в УПЛ за более чем шесть лет. Последний раз Кополовец выходил на поле в Премьер-Лиге еще в декабре 2014-го года.
Михаил вышел на поле при счете 2:0 в пользу "Динамо".
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Комментарии (3)
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Stuntriding (Киев)
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Хиденг (Днепр)
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