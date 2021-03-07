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Кополовец сыграл в УПЛ впервые за шесть лет

Премьер-лига
(4 голосов)

Футболист вышел на замену в матче против "Динамо"

Кополовец сыграл в УПЛ впервые за шесть лет

Новина українською

В рамках 27-го тура УПЛ "Динамо" принимает "Минай" на НСК "Олимпийский". На 71-й минуте матча на поле вышел полузащитник закарпатцев Михаил Кополовец, заменив Василия Пиняшко.

Это первый матч игрока в УПЛ за более чем шесть лет. Последний раз Кополовец выходил на поле в Премьер-Лиге еще в декабре 2014-го года.

Михаил вышел на поле при счете 2:0 в пользу "Динамо".

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В статье: Михаил Кополовец Минай
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Комментарии (3)
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Stuntriding (Киев)
07.03.2021 в 16:32
Уже бы и Вася вышел и образовалась бы троица.......Кополовец, Вася и Тёма. А если бы ещё и кормильца к себе взяли, то вообще.....Дартаньян и три мушкетёраКак раз и Миледи была на полеЗа всё время, пока он был на поле, ОДИН раз он что то там пытался сделать.
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
07.03.2021 в 16:01
И как ?
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0
0
Хиденг (Днепр)
07.03.2021 в 15:51
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