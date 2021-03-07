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Максимов: Ворскла заиграет в другой футбол, когда потеплеет

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник высказался после игры с "Мариуполем"

Максимов: Ворскла заиграет в другой футбол, когда потеплеет

фото - ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги матча 17-го тура УПЛ против "Мариуполя" (1:0).

– Вы немного расстроены, злы после матча?

– Да. Мы имели преимущество во втором тайме по количеству футболистов, надо доводить, забивать голы, а не ждать, удерживать счет. Считаю, это неправильно.

– После победы над "Александрией" команде полегче стало в психологическом плане?

– Сейчас немножко потеплеет – по-другому немножко будем играть. Весенний футбол еще немного не такой, как хотелось бы.

– Что удалось в матче, что нет?

– Не дали убежать. "Мариуполь" хорошо комбинирует, мы им не дали пространство. Мы выполнили задачу. Важно, чтобы травм не было, у нас люди по чуть-чуть выпадают. Оливье два дня не тренировался перед "Мариуполем", уже поставили его, сейчас Цитаишвили. У нас каждый футболист на вес золота, – сказал Максимов в эфире "Футбольного формата".

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
07.03.2021 в 16:23
Максимов: ""– Сейчас немножко потеплеет – по-другому немножко будем играть."" 1. На тропу выйдут теплолюбивые удавы из тёплых стран. 2. 7 из 9 - матчи дома.
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