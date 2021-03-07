Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Ворскла заиграет в другой футбол, когда потеплеет
Наставник высказался после игры с "Мариуполем"
фото - ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги матча 17-го тура УПЛ против "Мариуполя" (1:0).
– Вы немного расстроены, злы после матча?
– Да. Мы имели преимущество во втором тайме по количеству футболистов, надо доводить, забивать голы, а не ждать, удерживать счет. Считаю, это неправильно.
– После победы над "Александрией" команде полегче стало в психологическом плане?
– Сейчас немножко потеплеет – по-другому немножко будем играть. Весенний футбол еще немного не такой, как хотелось бы.
– Что удалось в матче, что нет?
– Не дали убежать. "Мариуполь" хорошо комбинирует, мы им не дали пространство. Мы выполнили задачу. Важно, чтобы травм не было, у нас люди по чуть-чуть выпадают. Оливье два дня не тренировался перед "Мариуполем", уже поставили его, сейчас Цитаишвили. У нас каждый футболист на вес золота, – сказал Максимов в эфире "Футбольного формата".
Популярное сейчас
- Антигерой футбольного дня. Арбитр УПЛ
- Ингулец - Колос. Прогноз на матч, составы, где смотреть
- Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер
- Оболонь берет трех молодых к старту, Горняк-Спорт питается свободными агентами. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО