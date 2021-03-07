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Луческу: Мы провели первый тайм, играя очень расслабленно и медленно

Премьер-лига
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Наставник киевлян подвел итоги домашней победы

Луческу: Мы провели первый тайм, играя очень расслабленно и медленно

Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Минаем" в матче 17-го тура УПЛ.

- Мы провели первый тайм, играя очень расслабленно и медленно. Но при этом создали пару моментов для взятия ворот. Соперник впервые перешел середину поля лишь после 40-й минуты. “Минай” хорошо перекрывал коридоры, соперники страховали друг друга и не давали нам развернуться, не оставляя свободных зон.

Во втором тайме у нас никто не брал на себя персональную инициативу. Мы забили быстрый мяч - это и нужно было сделать, чтобы соперник вышел из обороны и освободил для нас зоны. После этого мы начали лучше играть и могли закончить матч с еще большим счетом.

- Во втором тайме вы дали шанс игрокам ротации. Можно ли выделить кого-то из ребят, вышедших на замену?

- Они все игроки основного состава, и я не могу кого-либо выделять. Ребята, вышедшие на замену, выполнили то, что и должны делать профессиональные футболисты. Не нужно забывать, что у нас через четыре дня уже игра Лиги Европы. Важно, чтобы все исполнители, которые выходят в основе или на замену, выполняли то, что я прошу от игроков, и делали свою работу хорошо.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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