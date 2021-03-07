Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Мы провели первый тайм, играя очень расслабленно и медленно
Наставник киевлян подвел итоги домашней победы
Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
- Мы провели первый тайм, играя очень расслабленно и медленно. Но при этом создали пару моментов для взятия ворот. Соперник впервые перешел середину поля лишь после 40-й минуты. “Минай” хорошо перекрывал коридоры, соперники страховали друг друга и не давали нам развернуться, не оставляя свободных зон.
Во втором тайме у нас никто не брал на себя персональную инициативу. Мы забили быстрый мяч - это и нужно было сделать, чтобы соперник вышел из обороны и освободил для нас зоны. После этого мы начали лучше играть и могли закончить матч с еще большим счетом.
- Во втором тайме вы дали шанс игрокам ротации. Можно ли выделить кого-то из ребят, вышедших на замену?
- Они все игроки основного состава, и я не могу кого-либо выделять. Ребята, вышедшие на замену, выполнили то, что и должны делать профессиональные футболисты. Не нужно забывать, что у нас через четыре дня уже игра Лиги Европы. Важно, чтобы все исполнители, которые выходят в основе или на замену, выполняли то, что я прошу от игроков, и делали свою работу хорошо.
Популярное сейчас
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Украина - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2020
- Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер
- Оболонь берет трех молодых к старту, Горняк-Спорт питается свободными агентами. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО