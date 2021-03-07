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Гладкий оформил дубль и отдал голевую за 7 минут в игре против Львова
Саша выдал огненное начало поединка против львовян
Фото: Footboom, Автор: Михаил Козелко
В матче 17-го тура чемпионата Украины "Заря" принимает "Львов".
Форвард луганчан Александр Гладкий ударно начал встречу и принял участие сразу в трех голах команды Виктора Скрипника в первом тайме. Сначала 33-летний нападающий отметился забитым голом на 9-й минуте встречи. На 13-й минуте Гладкий отдал результативную передачу на Аллахьяра Сайядманеша, а спустя три минуты оформил дубль из голов.
В текущем сезоне Александр провел 21 матч во всех турнирах, записал на свой счет 8 голов и 1 ассист. На данный момент у Гладкого 92 забитых мяча в рамках УПЛ, украинец занимает восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории УПЛ.
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