Гладкий оформил дубль и отдал голевую за 7 минут в игре против Львова

В матче 17-го тура чемпионата Украины "Заря" принимает "Львов".

Форвард луганчан Александр Гладкий ударно начал встречу и принял участие сразу в трех голах команды Виктора Скрипника в первом тайме. Сначала 33-летний нападающий отметился забитым голом на 9-й минуте встречи. На 13-й минуте Гладкий отдал результативную передачу на Аллахьяра Сайядманеша, а спустя три минуты оформил дубль из голов.

В текущем сезоне Александр провел 21 матч во всех турнирах, записал на свой счет 8 голов и 1 ассист. На данный момент у Гладкого 92 забитых мяча в рамках УПЛ, украинец занимает восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории УПЛ.