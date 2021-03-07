Забарный: Порадовались немного победе и начинаем подготовку к Вильярреалу

Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный поделился мыслями после домашней победы над "Минаем" в матче 17-го тура УПЛ.

- Непростая игра. Первый тайм был тяжелый, потому что "Минай" закрылся. Мы полностью контролировали ход поединка, но не удавалось реализовать свои моменты. Во втором тайме немного поменяли свою игру, стали больше атаковать флангами и, так сказать, пошла игра, и удалось забить гол. После чего "Минай" открылся. Такие команды играют до пропущенного гола, потом открываются и намного проще действовать на поле.

- Плюс, наверное, стало легче после удаления футболиста в составе соперника?

- Да, конечно, это тоже играет свою роль. Когда у соперника на одного футболиста меньше, намного легче играть.

- Что тренер говорил в раздевалке? Какие коррективы были внесены в игру?

- Он сказал, что мы хорошо меняли фланги и когда меняешь, нужно играть более вертикально, больше действовать впереди. В принципе, Мистер отметил, что игра нам дается.

- Вы забили три мяча, но могли еще больше…

- Да, не все свои моменты использовали, но три мяча - тоже неплохо, будем продолжать в том же духе.

- Как игралось после матча с "Колосом", в котором провели 120 минут?

- У нас был полноценный выходной. Можно сказать, успели восстановиться. Все хорошо.

- Вы играли с "Минаем" в первом круге - что-то в команде поменялось? Или играли так, как ожидали?

- Было так же, как и тогда. До удаления было сложно играть, они закрываются, и непросто вскрыть их оборону.

- Комментатор матча отметил, что "Динамо" нанесло 9 ударов в створ ворот, забило 3 мяча. В эпизодах с нереализованными моментами - вратарь "Миная" хорошо реагировал на опасность у своих ворот?

- Да, он выручал команду. Это футбол. 3 гола из 9 ударов в створ - хороший результат.

- Следующая игра с "Вильярреалом" - готовы к поединку?

- Да, порадовались немного и с завтрашнего дня начнем подготовку.