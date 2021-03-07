Заря - ФК Львов 4:0. Обзор матча и видео голов

В матче 17-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" разгромила "Львов" со счетом 4:0. Подопечные Виктора Скрипника сделали результат еще в первом тайме - по дублю оформили Гладкий и Аллахяр. После этого тура луганчане имеют в своем активе 32 очка и занимаю 3-е место в турнирной таблице, в свою очередь у львовян всего лишь 12 баллов и команда расположилась на последней позиции.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Денис Романов (Днепр), Дмитрий Козорезов (Одесская область)

Заря - ФК Львов 4:0

Голы: Александр Гладкий 9, Аллахяр 13, Александр Гладкий 16, Аллахяр 40

Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Шахаб Захеди 46), Виталий Вернидуб (Ловро Цвек 63), Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Денис Фаворов (Агрон Руфати 63), Владлен Юрченко, Аллахяр (Артём Громов 46), Андрейс Цыганикс (Владислав Емец 80)

ФК Львов: Орест Костик, Алексей Довгий, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Дмитрий Семенив 61), Иван Брикнер (Рафаэль Сабино 83), Алваро Тавареш (Донатас Казлаускас 83), Назарий Ныч (Юрий Захаркив 83), Александр Романчук, Владимир Якимец, Эрнест Антви (Фране Чирьяк 67), Максим Грисьо, Маруан Михоби

Предупреждения: Владислав Кочергин 78 - Маруан Михоби 34