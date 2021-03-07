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Владислав Гельзин: Лучи же защищает своих подопечных. Что он еще скажет

Премьер-лига
(3 голосов)

Президент "Олимпика" ответил главе судейского корпуса

Владислав Гельзин: Лучи же защищает своих подопечных. Что он еще скажет

Автор неизвестен

Новина українською

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал итог матча с "Шахтером" в рамках 17-го тура УПЛ.

– Решение арбитра было в пользу результата "Шахтера". Отменили чистый гол. Трубин толкал Снурницына – это пенальти. Офсайда там не было и близко. Нкенг забил чистый гол. Как еще можно комментировать это?

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– Лучи считает, что решение было корректным.

– Конечно, он будет так считать. Он же защищает своих подопечных. Что он еще скажет.

– Нет сожаления относительно ваших слов после матча?

– Это эмоции. Были лишние слова, но смысл от этого не меняется.

– Возможно, вам теперь грозит дисквалификация.

– Посмотрим. Поживем – увидим.

– Есть мнение, что это было неуважением к Юрию Калитвинцеву.

– Чистый бред. Кто-то нарисовал такое мнение. Сейчас из пальца будут высасывать все что угодно, – рассказал Гельзин.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
"Профутбол Digital"

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Комментарии (7)
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Wertu098 (8-2 -красота)
07.03.2021 в 21:00
Ни убавить,ни прибавить!!!
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+6
-1
prostors (Вольногорск)
07.03.2021 в 20:52
Ну и на хрена нам такое судейство. Динамо - Минай, чистую рука не дали а потом поставили не обязательный пеналь. Пусть пи...ет в свою Италию. Он уже не соображает что говорит. Это же бред сивой кобылы.
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+9
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
07.03.2021 в 20:54
Так він уже старенький і часто забувається , що вчора було, а не коментувати дії суддів. Отож у нас і судді такі.
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+5
-1
shat (киев)
07.03.2021 в 21:24
Он как раз понимает , что говорит . Это шалава Итальянская отрабатывает свою похлёбку
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+4
0
avatar
Viktor Ivanjvich
07.03.2021 в 20:45
трудно бороться с ветряными мельницами- ЛУЧИ или кто другой не будет развивать УКРфутбол- . Кто сказал что они неподкупны-вспомните громкие скандалы с итальянскими клубами по договорным матчам .
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+10
0
Oлeкcин (Н.)
07.03.2021 в 20:53
Клубами, а не судьями. Вспомни лучше, как некто бегал с шубами за европейскими арбитрами. Интересно, почему этот кто-то решил, что это подействует?
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+1
-9
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Viktor Ivanjvich
07.03.2021 в 21:15
а КТО сказал что в украине нет такого-а шУБЫ-там было тоже все неоднозначно если вспомнить- ШУБЫ привезли и СЧЕТ на них-а они думали что бесплатно- вот и взбесило ИХ- а ОНИ суркисы -по минумуме их оценили-НО ЭТО НЕ ПРАВиЛЬНо- СУДЬИ не должны контачить ни с одной их команд или их представителями- а они-суркисы повезли их по КИЕВУ.только за это их надо было наказать , А тут ШУБЫ
+3
0


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