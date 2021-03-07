Владислав Гельзин: Лучи же защищает своих подопечных. Что он еще скажет

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал итог матча с "Шахтером" в рамках 17-го тура УПЛ.

– Решение арбитра было в пользу результата "Шахтера". Отменили чистый гол. Трубин толкал Снурницына – это пенальти. Офсайда там не было и близко. Нкенг забил чистый гол. Как еще можно комментировать это?

– Лучи считает, что решение было корректным.

– Конечно, он будет так считать. Он же защищает своих подопечных. Что он еще скажет.

– Нет сожаления относительно ваших слов после матча ?

– Это эмоции. Были лишние слова, но смысл от этого не меняется.

– Возможно, вам теперь грозит дисквалификация.

– Посмотрим. Поживем – увидим.

– Есть мнение, что это было неуважением к Юрию Калитвинцеву.

– Чистый бред. Кто-то нарисовал такое мнение. Сейчас из пальца будут высасывать все что угодно, – рассказал Гельзин.