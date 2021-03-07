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Владислав Гельзин: Лучи же защищает своих подопечных. Что он еще скажет
Президент "Олимпика" ответил главе судейского корпуса
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Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал
– Решение арбитра было в пользу результата "Шахтера". Отменили чистый гол. Трубин толкал Снурницына – это пенальти. Офсайда там не было и близко. Нкенг забил чистый гол. Как еще можно комментировать это?
– Лучи считает, что решение было корректным.
– Конечно, он будет так считать. Он же защищает своих подопечных. Что он еще скажет.
– Нет сожаления относительно
– Это эмоции. Были лишние слова, но смысл от этого не меняется.
– Возможно, вам теперь грозит дисквалификация.
– Посмотрим. Поживем – увидим.
– Есть мнение, что это было неуважением к Юрию Калитвинцеву.
– Чистый бред. Кто-то нарисовал такое мнение. Сейчас из пальца будут высасывать все что угодно, – рассказал Гельзин.
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