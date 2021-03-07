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Гладкий обогнал Девича в списке бомбардиров УПЛ за всю историю

Премьер-лига
(1 голосов)

К юбилейному голу совсем немного

Гладкий обогнал Девича в списке бомбардиров УПЛ за всю историю

Новина українською

В матче 17-го тура УПЛ между "Зарей" и "Львовом" уже в начале первого тайма форвард луганчан Александр Гладкий оформил дубль. Эти голы стали для него 91-м и 92-м в чемпионате Украины. Таким образом, нападающий подвинул с восьмого места Марко Девича, у которого на данный момент 90 мячей в УПЛ. На тот момент, когда у них было равное количество забитых, серб опережал украинца по количеству голов за матч.

Следующая цель для Гладкого - Александр Гайдаш, у которого 95 точных попаданий.

В этом сезоне Александр отметился восемью голами в УПЛ, и теперь делит четвертую позицию в списке бомбардиров с Анатолием Нуриевым.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий
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Комментарии (1)
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ZSTV1223 (Черкаси)
07.03.2021 в 20:16
Видно що Гладкий прийшов в Зорю грати в футбол. Скоріше Гладкий дожене Селезньова ніж Селезньов заб'є 8 голів.
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