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Лучи: Офсайд зафиксирован правильно. КДК очень жестко накажет Гельзина

Премьер-лига
(1 голосов)

Глава судейского корпуса прокомментировал резонансный эпизод

Лучи: Офсайд зафиксирован правильно. КДК очень жестко накажет Гельзина

uaf.ua

Новина українською

Глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи высказался насчет отмененного гола "Олимпика" в матче с "Шахтером" в рамках 17-го тура УПЛ.

– Снурницын мешал Трубину, поэтому он находился в активной позиции. Поэтому офсайд зафиксирован правильно. Арбитр ВАР сделал свою работу, подсказав главному рефери об этом эпизоде. Это было корректное решение арбитра – отменить гол после ВАР.

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– Популярно мнение, что перед офсайдом Трубин сфолил против Снурницына, что надо было ставить пенальти.

– Популярные мнения – это не правила игры. В Украине слишком много псевдоэкспертов, которым платят деньги. Они каждый раз раздувают искусственные скандалы без каких-либо оснований. Время остановить эти глупые вопросы.

– Вы слышали комментарий Гельзина?

– Я не буду комментировать заявления Гельзина, но КДК примет очень жесткое решение относительно его поведения. В Европе такое поведение не принимают и не терпят, – рассказал Лучи.

Также источник сообщил, что президент донецкого клуба заходил в судейскую комнату во время перерыва. После поединка делегат встречи отметил это событие в своем протоколе.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Лучано Лучи
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Источник:
"Профутбол Digital"

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Комментарии (6)
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Wertu098 (8-2 -красота)
07.03.2021 в 20:35
Значит,то что турбин толкнул игрока в спину,тем самым лишив его возможности сыграть головой -это нормально!..это уже не смешно,тянут и отмазывают даунецкую дищенскую помойку просто в наглую
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Viktor Ivanjvich
07.03.2021 в 20:35
кто бы сомневался в этом-КАКОЕ БУДЕТ РЕШЕНИЕ все знают заранее очень жаль что истинную правду так и прикроют-потому как решают они сами правы или они нет- и дело не в экспертах-а в том что все видели что при подаче углового где кто стоял, и трубин нарушал а остальное уже не важно-НО всё решили с точностью но наоборот-РАЗ ТАК СКАЗАЛИ, то и другого мнения НЕТУ просто . Вот и ВСЁ
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alext1467 (Kiev)
07.03.2021 в 20:32
В Украине слишком много псевдоэкспертов из италии, которым неизвестно за что платят гиганские деньги из гос.бюджета, вместо того чтоб направить их пенсионерам, инвалидам или армии.
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Лекарь (село Дарница)
07.03.2021 в 20:26
Пипец)
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Хиденг (Днепр)
07.03.2021 в 20:26
А откуда этот сморчок знает, какое решение примет КДК!???
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.03.2021 в 20:32
а разве не очевидно, что за публичные оскорбления его турнут на вэри длительное время?
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