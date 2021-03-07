Лучи: Офсайд зафиксирован правильно. КДК очень жестко накажет Гельзина

Глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи высказался насчет отмененного гола "Олимпика" в матче с "Шахтером" в рамках 17-го тура УПЛ.

– Снурницын мешал Трубину, поэтому он находился в активной позиции. Поэтому офсайд зафиксирован правильно. Арбитр ВАР сделал свою работу, подсказав главному рефери об этом эпизоде. Это было корректное решение арбитра – отменить гол после ВАР.

– Популярно мнение, что перед офсайдом Трубин сфолил против Снурницына, что надо было ставить пенальти.

– Популярные мнения – это не правила игры. В Украине слишком много псевдоэкспертов, которым платят деньги. Они каждый раз раздувают искусственные скандалы без каких-либо оснований. Время остановить эти глупые вопросы.

– Вы слышали комментарий Гельзина ?

– Я не буду комментировать заявления Гельзина, но КДК примет очень жесткое решение относительно его поведения. В Европе такое поведение не принимают и не терпят, – рассказал Лучи.

Также источник сообщил, что президент донецкого клуба заходил в судейскую комнату во время перерыва. После поединка делегат встречи отметил это событие в своем протоколе.