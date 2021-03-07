Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучи: Офсайд зафиксирован правильно. КДК очень жестко накажет Гельзина
Глава судейского корпуса прокомментировал резонансный эпизод
uaf.ua
Глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи высказался насчет
– Снурницын мешал Трубину, поэтому он находился в активной позиции. Поэтому офсайд зафиксирован правильно. Арбитр ВАР сделал свою работу, подсказав главному рефери об этом эпизоде. Это было корректное решение арбитра – отменить гол после ВАР.
– Популярно мнение, что перед офсайдом Трубин сфолил против Снурницына, что надо было ставить пенальти.
– Популярные мнения – это не правила игры. В Украине слишком много псевдоэкспертов, которым платят деньги. Они каждый раз раздувают искусственные скандалы без каких-либо оснований. Время остановить эти глупые вопросы.
– Вы слышали
– Я не буду комментировать заявления Гельзина, но КДК примет очень жесткое решение относительно его поведения. В Европе такое поведение не принимают и не терпят, – рассказал Лучи.
Также источник сообщил, что президент донецкого клуба заходил в судейскую комнату во время перерыва. После поединка делегат встречи отметил это событие в своем протоколе.
Популярное сейчас
- Четыре минуты прострации. Динамо - Минай 3:0
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Элина Свитолина: На данный момент мое сердце свободно. Видео
- Оболонь берет трех молодых к старту, Горняк-Спорт питается свободными агентами. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО