Возвращайте Селезнёва. Ингулец - Колос 0:0

У ковалёвцев в середине текущей недели был поединок Кубка страны против "Динамо", который завершился досадным поражением в серии пенальти. Руслан Костышин решил встряхнуть команду после такого результата, наполовину изменив стартовый состав по сравнению с прошлой игрой. У Сергея Лавриненко не было необходимости для ротации: "Ингулец" уже давно вылетел из Кубка, поэтому может сосредоточиться на борьбе за выживание. Но в конце трансферного окна петровчане численно усилились, поэтому тренерский штаб квартет новичков включил в заявку на игру. В основе вышел, правда, только центрбек Бен Салем. И стоит сказать, что впечатление он произвёл отличное: тунисец не проиграл практически ни единого единоборства, здорово читал игру и занимал правильную позицию.

Можно поговорить также об очень убитом газоне стадиона в Кропивницком, на котором в некоторых областных центрах не всегда разрешают проводить матчи чемпионата города. Поле дробило мяч, было проблематично его обрабатывать, что приводило к ухудшению качества футбола, который и так был не очень высокого уровня.

Ну, можем поговорить ещё об "Ингульце". Вряд ли игры петровчан приносят такое уж эстетическое удовольствие. И проблема здесь не в главном тренере, например, а в том, что команда всё ещё укомплектована футболистами уровня Первой лиги. А бороться за что-то выше, чем за выживание, как мы видим, не получается.

А ещё можем поговорить о невероятном "Колосе". Почему подопечные Руслана Костышина просто убиваются и показывают очень качественный футбол против "Динамо" или "Шахтёра", "Зари" или "Десны", но против аутсайдеров всё превращается в какое-то ватокатство? Ковалёвцы не умеют играть первым номером, доказав это и сегодня. Ковалёвцы показывают качественную и, главное, дисциплинированную игру, но во встречах с более скромными соперниками всё разваливается. Нет мотивации? Или это и есть реальный уровень?

Но вы же, наверное, зашли в этот отчёт почитать о матче "Ингулец" - "Колос". А матч, собственно, не подарил никаких особых событий, чтобы о них порассуждать. Были попытки двух команд связать хотя бы три передачи, после чего срывались и переходили на вертикальный футбол, закидушки на форвардов, фланговые подачи, вертикальную игру. В первом тайме откровенно закрывались глаза. Из какой-то остроты можно вспомнить разве что навесы на Сичинаву и Коваленко - оба в створ не попали.

"Колос" - претендент на еврокубки, кстати - свой первый удар в створ нанёс за пятнадцати минут до финального свистка: Ореховский со штрафного под острым углом решил бить, но Малыш был готов.

Возможно, самый любопытный эпизод встречи произошёл чуть ранее: после углового мяч во вратарской был готов замкнуть Милько, однако у него буквально с ноги снял снаряд Запорожец.

У "Ингульца" впереди не было и таких шансов. Точнее, один был: после подачи на дальнюю штангу Козак не смог рассчитать траекторию полёта мяча и вместо игры головой решил забить рукой. Не получилось и того, а рефери показал хавбеку жёлтую.

В финальные минуты, когда стало ясно, что с игры забить сегодня невозможно, Ильин отправился на поиски золотого грааля, став вырисовывать в штрафной "Ингульца" пенальти. Первую попытку рефери проигнорировал, но за второе падение игрока "Колоса" 11-метровый всё-таки назначили. Его взялся бить Ориховский, однако проиграл дуэль вратарю. А был бы Селезнёв...

Кропивницкий. Стадион "Звезда"

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ассистенты: Андрей Еремеев (Николаев), Руслан Ермоленко (Чернигов)

Ингулец - Колос 0:0

Ингулец: Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Александр Козак, Илья Коваленко (Артём Щедрый 77), Александр Кучеренко, Михаил Шишка, Денис Балан, Ника Ситчинава (Илья Шевцов 85), Максим Ковалёв, Николай Квасный

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Исаенко 46), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Вячеслав Чурко (Олег Ильин 66), Никита Кравченко, Николай Золотов, Павел Ореховский, Андрей Богданов (Альваро Нгамба Тадэ 66), Мамаду Ламин Данфа (Денис Антюх 59)

Предупреждения: Илья Коваленко 15, Евгений Запорожец 58, Александр Козак 69 - Вячеслав Чурко 3, Павел Ореховский 25

Нереализованный пенальти: Павел Ореховский 87 (вратарь)