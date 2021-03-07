Ингулец - Колос 0:0. Видео обзор матча

В матче 17-го тура чемпионата Украины "Ингулец" принимал "Колос". Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота соперника. В концовке полузащитник гостей Павел Ореховский мог принести Руслану Костышину три очка, но не реализовал пенальти - успешно сыграл голкипер хозяев Артем Малыш.

После этого тура подопечные Сергея Лавриненко имеют в своем активе 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у клуба из Ковалевки 23 балла и команда занимает 6-ю позицию.