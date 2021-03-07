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Ингулец - Колос 0:0. Видео обзор матча
Пресные нули
ФК "Колос" / Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Украины "Ингулец" принимал "Колос". Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота соперника. В концовке полузащитник гостей Павел Ореховский мог принести Руслану Костышину три очка, но не реализовал пенальти - успешно сыграл голкипер хозяев Артем Малыш.
После этого тура подопечные Сергея Лавриненко имеют в своем активе 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у клуба из Ковалевки 23 балла и команда занимает 6-ю позицию.
Кропивницкий. Стадион "Звезда"
Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Ассистенты: Андрей Еремеев (Николаев), Руслан Ермоленко (Чернигов)
Ингулец: Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Александр Козак, Илья Коваленко (Артём Щедрый 77), Александр Кучеренко, Михаил Шишка, Денис Балан, Ника Ситчинава (Илья Шевцов 85), Максим Ковалёв, Николай Квасный
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Исаенко 46), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Вячеслав Чурко (Олег Ильин 66), Никита Кравченко, Николай Золотов, Павел Ореховский, Андрей Богданов (Альваро Нгамба Тадэ 66), Мамаду Ламин Данфа (Денис Антюх 59)
Предупреждения: Илья Коваленко 15, Евгений Запорожец 58, Александр Козак 69 - Вячеслав Чурко 3, Павел Ореховский 25
Нереализованный пенальти: Павел Ореховский 87 (вратарь)
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