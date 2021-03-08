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Денисов: Простой донецкий парень Алексей Белик послал Гельзина туда, куда он заслужил пойти
Свежий конфликт из украинского футбола и его детали
Фото: UA-Футбол / Автор – неизвестен
В эфире программы "Великий футбол" директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал спич президента "Олимпика" Владислава Гельзина после матча его команды с "Шахтером" (0:1). Цитирует Денисова footballua.tv.
"В любой ситуации нужно оставаться людьми. Владислав Гельзин вчера позволил себе нецензурные и необоснованные слова в адрес экспертов телеканала, нашего журналиста Виктора Соколова, ведущего студии Виталия Плецана, а также Сергея Морозова и Алексея Белика".
"Несмотря на это, я хочу поддержать травмированного защитника "Олимпика" Евгения Цымбалюка. Как в фильме "Джентльмены удачи": "Хорошая девушка. Жаль, что папа – барыга". Так и здесь. Цымбалюк не виноват, что у него такой президент клуба. Вчера еще после игры Гельзин звонил экспертам телеканала Футбол, продолжал крыть их матом. Я очень рад, что простой и хороший донецкий парень Леша Белик в итоге послал его в телефонном разговоре туда, куда он заслужил пойти".
"После игры у экспертов не было однозначной оценки того, справедливо или несправедливо был засчитан гол. Леша Белик и Сергей Морозов обсуждали игру. Чем они заслужили такую реакцию? У меня большой вопрос к Владиславу Гельзину. Если он выбрал такой путь общения с нами, хочу напомнить, что телеканал Футбол всегда и часто поддерживал клуб информационно во всех его начинаниях".
"В том числе в ситуациях с договорными матчами, где "Олимпик" был уличен в игре на букмекерские конторы. Мы понимали, что кто-то заигрался, но лично я понимал, что важнее сохранить клуб и человека, который инвестирует средства в футбол, нежели размазать его и уничтожить за игры на ставках. Вот нам и вернулось, что наши эксперты не такие, Виталик Плецан и Витя Соколов не такие. Мы уж точно можем смело смотреть в глаза, а не так как Владислав Гельзин себя повел по отношению к моим коллегам и подопечным".
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